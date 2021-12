"La Casa de Papel": 10 perguntas que ficaram sem resposta depois do final da série

A sério, que sentido é que isto faz?

Nem vale a pena perder tempo a analisar o facto de Alicia Sierra ter acabado de ter uma criança e estar a descer prédios como se fosse o Homem-Aranha — perante uma situação de vida ou morte, o instinto de sobrevivência é que manda. Mas agora vamos lá perder dois minutos a pensar: quando Alicia e o Professor estão no apartamento que invadiram, já livres da ameaça dos polícias que os procuram, têm tempo para comer, ver televisão, dormir um bocado e até tomar um duche, Alicia Sierra rouba qualquer coisa para vestir. E o que é que ela escolhe para se pôr de novo em fuga? Um top decotado, um blazer, uma saia e botas de tacão. Não, isto não é escolhido à pressa. A mulher tem tempo. Não me digam que no armário daquela casa não havia nada mais adequado. Nem que fosse um pijama. É que isto é quase tão descabido como as decoradoras do “Querido Mudei a Casa” que andam sempre no meio do caos das obras com saltos altíssimos, cheias de anéis e unhas perfeitas.

Mas quem será, mas quem será?

Não nos interessa saber quem é o pai da criança, mas sim quem vai dar com a língua nos dentes. É que há demasiadas pessoas que sabem que aqueles corpos que entraram nas ambulâncias não eram cadáveres, mas sim os assaltantes perfeitinhos e bem de saúde. Vejamos: todos os militares que estavam dentro do Banco de Espanha e que, contrariamente ao anunciado na conferência de imprensa, não executaram ninguém; Tamayo; os responsáveis do Banco de Espanha que têm agora no seu cofre lingotes de latão; os condutores das ambulâncias ou quem retirou os supostos corpos de lá; toda aquela gente na base aérea que assiste à partida dos assaltantes e por aí fora. Todos os caminhos vão dar a uma nova temporada e, se acontecer, é capaz de valer a pena perdoar a conversa de Jesús Colmenar para nos despistar, porque “La Casa de Papel” ainda agora acabou e já estou com saudades de ouvir falar em “el atraco”, “el Profesor” e “el puto oro”.