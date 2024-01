A primeira reunião do secretariado de Pedro Nuno Santos durou várias horas, na segunda-feira ao final do dia, e não só serviu para analisar a mensagem política em que o partido se deve concentrar nesta fase, como também discutir os critérios para as listas a deputados que ficarão fechadas na próxima semana. A direção do PS está a afinar uma regra para potenciais candidatos que estejam envolvidos em casos judiciais e não vai impedir que autarcas em fim de mandato saltem para a Assembleia da República. Nas distritais, há ainda outras contas: antecipa-se que o PS possa ter um resultado mais curto do que em 2022, por isso há que contar com menos lugares elegíveis, o que complica ainda mais os equilíbrios na elaboração das listas.

No próximo fim de semana decorrerão a maioria das reuniões das comissões políticas distritais onde serão aprovadas as listas apresentadas pelas várias federações do PS. Mas este é apenas o início do processo, já que o secretário-geral terá ainda uma palavra a dizer, já que escolhe 30% dos nomes que vão ocupar os lugares elegíveis. As listas finais deverão ser aprovadas no início da próxima semana, numa reunião da Comissão Política Nacional do PS. É já na primeira fase do processo que está a ser levantado um problema.

Nas últimas legislativas, o PS teve uma rara maioria absoluta (a segunda da sua história), pelo que vários líderes distritais do partido alertam para a necessidade de, agora, se fazerem as contas ligeiramente abaixo da fasquia de 2022. Um dirigente nacional aconselha mesmo que “à cautela seja encontrado um resultado entre o de 2015 e o de 2022″, ou seja, entre uma realidade de 86 deputados do partido e a de 120 eleitos. Por exemplo, é muito diferente fazer uma lista com 19 possíveis eleitos pelo Porto, como aconteceu em 2022, e uma em que são 14 os lugares elegíveis, no resultado de 2015.

