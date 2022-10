Há mais investimento estrangeiro na indústria audiovisual em Portugal e há a perceção de que o país entrou na rota de rodagens de grandes produções. Fruto disso foi a criação do já conhecido cash rebate, um incentivo fiscal através do qual o Estado devolve uma percentagem significativa do investimento que é feito por cá. Mas esta realidade, que tem sido espelhada um pouco por toda a parte, desde a imprensa aos próprios protagonistas do setor, com pompa e circunstância, tem uma questão paralela: o facto desse incentivo ter sido suspenso em maio e de várias candidaturas estarem ainda à espera de verem parte do seu investimento recuperado, como é o caso da série “House of The Dragon” (HBO).

O ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, já assegurou que todos os pagamentos serão feitos até ao final do ano — e que está na calha um novo modelo de incentivo para 2023, tal como garantido ao Observador. Mas o que tem a dizer um dos homens que tem estado na linha da frente de um setor tão dividido? Luís Chaby Vaz, presidente do Instituto do Cinema e Audiovisual desde 2017, admite “inexperiência” por parte de todos os envolvidos, desde os vários ministérios ao Fundo de Apoio ao Turismo ou mesmo ao instituto que dirige. ” A inexperiência não foi tanto na gestão, não houve um problema de subfinanciamento crónico, mas sim alguma parcimónia em comunicar com maior rigor em tempo útil. É algo que temos de aprender a gerir melhor, sobretudo quando estamos num universo que envolve operadores globais, que contam com a certeza da economia e de operadores públicos para entrar num determinado mercado. Temos todos de ter aprendido algo com o que se passou”, garante em entrevista conversa com o Observador.

O presidente do ICA falou também dos atrasos anuais de anúncio/pagamento dos apoios do instituto, “que não são nenhum drama”, descreve-os como “normais e habituais”, passando pela comunicação difícil com os autores, de realizadores a produtores, da barreira de acesso dos concursos que existe em relação aos mais jovens, ao facto do sistema de jurados não ter, no geral, figuras como a do produtor ou realizador para avaliar as obras que conseguem financiamento público. “É a Lei do Cinema, estamos obrigados a cumprir as normas. E depois, o país tem o tamanho que tem e as pessoas que tem. Somos um país onde dificilmente aceitamos a autoridade dos nossos pares. Ficaria bem, mas não é o país que temos”, diz.

