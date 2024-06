Manuel Cargaleiro (1927-2024): o mestre "do que é belo e bom"

Às escondidas experimentou a Escola de Belas Artes, decisão que só comunicou à família tempos depois. “Cheguei a casa e disse: ‘Já não estou na Faculdade de Ciências, entrei para a Escola de Belas Artes.’ Para mim era a vitória. E ele [o pai] disse-me: ‘Pois é, mas agora já não te dou dinheiro para estudares’”, recordou ao Expresso.

No dia seguinte começou a pesquisar anúncios no Diário de Notícias e concorreu para uma vaga na Caixa Geral de Depósitos. Com o chefe da secretaria foi honesto. “Os meus projetos são estar aqui o mínimo de tempo possível. Eu quero é ir-me embora para a Escola de Belas Artes, que é aqui ao lado.” Contra todas as expetativas, não só ficou, como tinha autorização para sair quando quisesse para ir às aulas. Dos 1800 escudos que ganhava, guardava 900 no banco — tudo para deixar de trabalhar lá o mais depressa possível.

“A minha mãe apoiou-me sempre muito. O meu pai tinha medo do meu futuro. O sonho dele era ter um filho veterinário e outro agrónomo”, contou à Agência Lusa em 2023. Ainda assim, reconheceu, “viveram o suficiente para ver que eu não me enganei e que realizei algo em que eles tiveram muito orgulho. Isso foi a melhor recompensa que eu tive em relação ao meu trabalho e à minha família”. Além de saber produzir cerâmica desde miúdo, ficou fascinado com a pintura de azulejos por ser uma tradição portuguesa “manifestada com exuberância”, mas com grandes artistas quase sempre anónimos.