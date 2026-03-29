Mariana Montez assume a liderança da promotora Música no Coração: “Em 2027 o festival Sudoeste faz 30 anos, seria um grande regresso"

Luís Montez não se vai afastar da Música no Coração, mas estará menos presente na gestão do dia a dia da promotora. A filha conta que o pai não quis de todo “impor” esta passagem de testemunho e que até estava “reticente” por não a querer pressionar a liderar a empresa. “Tenho três irmãos, todos têm carreiras diferentes, e o meu pai queria mesmo ter a certeza: ‘Será que queres mesmo isto? Porque podes ser o que quiseres’. Ele tinha esse receio porque não queria que fosse uma coisa imposta. Ele tem muito orgulho e é um super pai babado, mas esperou que fosse o meu tempo. ‘Queres mesmo? Então ‘bora lá’.”

Mariana acredita que o pai pode agora focar-se na sua maior paixão dentro do universo da música. “O nome da empresa diz tudo, porque o meu pai é mesmo um apaixonado por música e quem o conhece sabe. Assim pode ouvir os seus discos e conhecer os seus artistas, tentar encontrar o próximo grande artista, a próxima grande banda. No fundo, é onde ele é feliz. Ele é muitíssimo focado no futuro, encontrar novos talentos e trazê-los a Portugal é mesmo o que o move, é uma parte muito importante para ele.”

Mariana Montez mostra-se consciente da responsabilidade e dos desafios por “ser jovem e mulher”: “Mas existiram muitas mulheres antes de mim que me facilitaram o caminho e vejo com muita clareza, com muita segurança, este futuro. O legado que trago comigo é muito importante, não o esquecemos, mas também quero traçar o meu próprio caminho e implementar a minha visão cultural”.

Primeiro, o design. Só depois a música

Desde os 14 anos que Mariana Montez se começou a envolver e a ajudar no que fosse necessário nos eventos da Música no Coração. Mas muito antes disso, em criança e até mesmo em bebé, já frequentava os bastidores das grandes salas de espetáculo e festivais de música que o pai organizava. “Da bilheteira à produção, do catering à gestão de acreditações, não houve uma área pela qual não tenha passado dentro da empresa. É um grande privilégio e faz com que eu também consiga agora assumir esta posição, com um grande conhecimento do setor.”

Formou-se em Design de Produto na Escola Superior de Artes e Design, nas Caldas da Rainha, na vertente de Cerâmica e Vidro. “Sempre soube que a minha vida estava ligada à arte, sempre teve um papel muito importante.” Porém, nunca ambicionou nem esperou sequer um dia seguir as pisadas do pai. Da mesma forma que o próprio Luís Montez não esperava, no seu tempo, seguir o que o pai tinha feito — o avô paterno de Mariana, também chamado Luís Montez, foi um dos primeiros grandes promotores de espetáculos em Angola. A família acabou por se mudar para Portugal no pós-25 de Abril, durante o processo de descolonização. Luís Montez, o filho, ia ser engenheiro civil. “Mas depois teve uma proposta para trabalhar com os Xutos & Pontapés e foi levado para este mundo — e também havia a rádio, a grande paixão dele”, conta Mariana.