Melhorias laborais, a armadilha Sánchez e a primeira dama que não o é. Seguro define marca própria na óbvia visita a Espanha

Há 49 anos que um Presidente não ia primeiro a Espanha

António José Seguro não está apenas a limitar-se a cumprir uma tradição. É verdade que todos os anteriores Presidentes deram uma atenção especial a Espanha e a elegeram como prioritária, mas só Ramalho Eanes é que fez a primeira visita ao estrangeiro a Espanha e esperou quase um ano para fazê-la (de 23 a 26 de maio de 1977).

Mário Soares, por exemplo, fez as primeiras visitas de Estado a São Tomé e Cabo Verde, em dezembro do ano da eleição. Só foi a Espanha em 1987, depois de já ter ido ao Brasil e à União Soviética, onde esteve com Gorbachev. Quanto a Jorge Sampaio, fez a primeira visita oficial a Cabo Verde nos dias 12 a 14 de maio, embora a primeira visita de Estado (que dura mais dias, tem outros rituais obrigatórios e outro peso que uma visita oficial não tem) a Espanha entre 20 e 25 de maio de 1996. Também Cavaco Silva fez a primeira visita de Estado (com toda essa pompa) a Espanha de 25 a 28 de setembro de 2006, mas a primeira visita ao estrangeiro foi, na verdade, a Cabo Verde, quando marcou presença na posse de Pedro Pires, a 22 de março.

A escolha de Seguro até é, em parte, uma inovação. Sobre as relações que pretende ter com Espanha sabe-se de antemão que o Presidente da República ficou sensibilizado com o facto de o Rei de Espanha, Felipe VI, ter ido à sua tomada de posse. É certo que também foi à do antecessor, com quem o rei mantinha uma amizade tão estreita que lhe quis organizar uma festa de aniversário em Madrid no último dia 12 de dezembro de 2025 (que a hérnia de Marcelo acabaria por travar).

Os Borbón também serão apreciadores da moderação e do estilo discreto de Seguro, que ainda por cima tem outra vantagem: fala espanhol. O facto de ser de Penamacor, uma vila raiana a 15 quilómetros da fronteira, faz com que muitos dos penamacorenses sejam profundos conhecedores da língua e da cultura espanholas. É o caso de Seguro. As experiências de Seguro em solo espanhol, na juventude, também têm uma veia revolucionária. Exemplo disso é uma ação de sensibilização para os perigos do nuclear em Aldeadávila de la Ribera, na zona de Salamanca, e a situação em que foi detido em Sevilha, na Expo 92′, por ser um dos líderes de uma manifestação pacífica a favor de Timor Leste junto ao pavilhão da Indonésia. Outros tempos. Agora, Seguro vai a Espanha como chefe de Estado.