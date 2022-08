Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Maio de 1985. A visita a Leningrado de Mikhail Gorbachev, eleito apenas dois meses antes secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, tem tudo para ser mais um evento cinzento e sensaborão. A princípio, tudo parece correr conforme as habituais práticas soviéticas: Gorbachev é recebido por burocratas vestidos de cinzento e jovens pioneiros de lenço vermelho ao pescoço e o seu primeiro ato é o de depositar uma coroa de flores num memorial da Grande Guerra Patriótica (II Guerra Mundial). Seguem-se as habituais visitas programadas a fábricas, escolas, hospitais. Tudo ensaiado ao minuto, sem sair do guião.

Mas não demora muito até Gorbachev mostrar que é diferente dos seus antecessores. Ao passar por uma pequena multidão que se juntou para tentar vê-lo ao vivo, o novo líder da União Soviética fura o protocolo e vai direto a ela.

“Sorriu e falou às pessoas sobre os seus planos para reativar a economia e melhorar os padrões de vida. Surpreendida com este compromisso assumido de improviso, uma mulher murmurou um cliché soviético: ‘Fique perto do povo e o povo não o deixará ficar mal.’ Gorbachev, que mal podia estender os braços no meio da multidão, respondeu com humor: ‘Mais perto não posso estar’. A multidão rompeu em gargalhadas — genuínas, não encenadas.”

