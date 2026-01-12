"Não é uma personagem, é um artista. É o Conan. Ele é ele": o regresso de Conan Osiris aos palcos

Conan Osiris ganhou visibilidade ao participar no Festival Eurovisão da Canção, em 2019, com o seu estilo exuberante, numa altura em que já tinha lançado três discos: o EP Silk (2014) e os álbuns Música, Normal (2016) e Adoro Bolos (2017). Uma discografia particular e peculiar, aliada a uma existência pop singular que deixou muitos há muito a perguntar: o que era feito do artista, há tanto tempo em silêncio? Eis que surgem Xenonexo / Musicae MMXV, edições sem aviso, reveladas de surpresa no final de dezembro, em jeito de presente de Natal tardio e de lançamento de um novo ano.

Xenonexo condensa 20 faixas numa hora. E fez-se acompanhar pelo mini-álbum Musicae MMXV, que reúne música partilhada, em — claro está — 2015, no SoundCloud e em vídeos do Facebook do artista, mas que nunca tinha sido lançada, oficialmente, nas plataformas de streaming. Na coletânea contam-se temas como Guard (em que o Osiris canta: “Portugal, porque não queres ser nosso amigo?”) ou QMD (em que repete: “Quem me dera que tu fosses para o c******”). Essa irreverência vem de um lugar de genuinidade, como voltámos a ver e a ouvir à nossa frente, na noite deste domingo, no Porto, no concerto que marcou o regresso de Conan Osiris aos palcos.

Ainda as portas da sala não estavam abertas e já os namorados Ângela Dias e Paulo Ferreira esperavam, curiosos, pelo primeiro espetáculo de Conan Osiris ao fim de prolongada ausência. Residentes em Vila Real, deslocaram-se ao Porto de propósito para ouvir o músico que Paulo já conhecia antes da mediática aparição no Festival de 2019: “Trabalhava à noite e ouvia muito [o disco de 2017] Adoro Bolos. Quando soubemos do regresso, dissemos: temos de ir ver!”. Agora é Ângela que tem o disco novo a rodar em loop. E não duvida: “A essência está lá”.