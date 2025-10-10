Nova House Collection no Douro: 20 casas fundidas na paisagem

A coleção é composta por duas dezenas de casas, com características distintas. Com 61 a 110 metros quadrados, dividem-se entre as de um quarto (são 16, quatro delas com piscina) e de dois quartos (quatro, três delas também com piscina). Todas contam com sala de estar, cozinha, jardins e varandas com vistas soberbas. Os espaços foram inspirados nas vinhas ondulantes, nos tons terrosos da encosta e na serenidade do rio.

Assinada por Serôdio Furtado & Associados em parceria com o ateliê de Cristina Jorge de Carvalho, a House Collection combina linhas contemporâneas com materiais portugueses, como o xisto, a madeira, o aço e ainda os azulejos artesanais. O resultado é uma estética minimalista, acolhedora e sofisticada, em que a luz natural e as texturas orgânicas são protagonistas.

Luís Nobre Guedes

Pensadas para casais, famílias ou grupos de amigos, estas casas representam refúgios para passar tempo ao ritmo sereno do rio. Para quem queira complementar com atividades, não é preciso sair de casa: há serviços personalizados que chegam de fora, como chefs privados, aulas de ioga ou massagens. O assistente pessoal atribuído aos hóspedes de cada casa saberá melhor do que ninguém que experiências incluir nas estadias.

Estando esta coleção de casas a dois passos do hotel, desfruta-se de todas as comodidades que ele oferece: do spa com tratamentos aos passeios de barco no Douro, das provas de queijos e vinhos da região às caminhadas pelo Parque Natural do Douro Internacional. Para os apreciadores de alta gastronomia, o RAIVA, liderado pelo chef Dárcio Henriques, mantém a distinção no Guia Michelin 2025, reforçando o Douro como destino gastronómico de excelência.