Novela do OE deixou mazelas e desconfianças. Como Pedro Nuno Santos lidera o PS

O longo processo negocial do Orçamento deixou marcas na liderança de Pedro Nuno Santos, depois de uma ofensiva directa, com o “praticamente impossível”, que acabou na negociação falhada deixando tudo no limbo, a começar pelos próprios socialistas. Na passada quinta-feira, quando o líder marcou uma declaração para as oito da noite, membros da sua própria direção foram apanhados de surpresa. E só muito poucos sabiam o que dali iria sair. Pedro Nuno é um líder que decide isolado, aconselha-se num circuito muito reduzido (quase sem os habituais pesos pesados do partido), tenta controlar tudo (até os críticos) e irrita-se com fugas.

Nestes dois meses de negociações intensas, o líder do PS foi-se aconselhando com um núcleo curto, bem menor do que a direção do partido que já não se reunia desde julho. Só no dia antes do anúncio, ao fim da tarde, é que o líder chamou o secretariado nacional do PS e nem nessa altura foi absolutamente claro sobre o que faria quanto ao dilema do ano: viabilizar ou não o Orçamento? Só na reta final, Pedro Nuno ouviu presidentes de federação, deputados e direção, quis sempre evitar o risco de uma fuga de informação durante boa parte do processo, testou lealdades, mas acabou por deixar o partido muito tempo sem discurso, entregue a si mesmo.

Na última semana, o Observador ouviu várias queixas, entre os socialistas mais chamados aos comentários na comunicação social, sobre a dificuldade em defender a posição do partido quando não se percebia exatamente qual era. Ainda esta semana um socialista comentava que normalmente “são enviadas [pelo Largo do Rato] algumas notas, principalmente dados”, para articular a mensagem, “mas há 15 dias que não há nada“. Entre dirigentes nacionais evitava-se até dar entrevistas, com o argumento de estarem “fora” do circuito da decisão.

Durante o fim de semana passado, dos congressos federativos do partido que se realizaram nos vários distritos, saíram relatos de militantes “perdidos”. “Ninguém sabe o que dizer”, comentou fonte socialista com o Observador depois desses dias. O líder passou por quatro deles (Braga, Coimbra, Porto e Lisboa), mas sem ter ainda uma posição fechada dedicou-se sobretudo a tentar conter uma eventual onda de críticas e questões sobre a sua liderança.

Um partido “em sofrimento” que se “embrulhou” em ziguezagues

À margem da discussão — já de si divisiva — sobre o conteúdo da posição final do PS no Orçamento, alguns socialistas foram-se mostrando desconfortáveis com a própria condução do processo. Pedro Nuno Santos começou por ter a porta totalmente fechada, com um “praticamente impossível” à viabilização do OE dito logo na noite das legislativas, recusando sequer que existissem linhas vermelhas (era o que se garantia ainda em julho, nas jornadas parlamentares do partido). E passou, um mês e meio depois, para uma negociação com duas linhas vermelhas muito claras, os famosos IRS Jovem e o IRC.

Chegou a ter a líder parlamentar Alexandra Leitão a garantir, num dia, que o PS não fazia exigências sobre o formato das reuniões com o Governo, numa altura em que Pedro Nuno Santos e Luís Montenegro nunca tinham tido um encontro a dois com este assunto em cima da mesa. E logo no dia seguinte o próprio líder veio exigir que a próxima reunião fosse ao mais alto nível, ou seja, queria que Montenegro o chamasse.

Numa sexta-feira a noite, há cerca de 15 dias, o líder dizia que o PS estava “no caminho da viabilização” e louvava a transparência do processo, com reuniões públicas, logo na terça-feira seguinte rompia negociações com o primeiro-ministro, por telefone. Os representantes do partido no Parlamento encontraram-se com ele nessa mesma noite e aproveitaram o espaço deixado em aberto até então para começarem a fazer pressão. “Ao deixar-se as opiniões em aberto, expôs-se a divisão na bancada”, refere um dirigente sobre esse capítulo do processo.

Sérgio Sousa Pinto, José Luís Carneiro, Fernando Medina, Mariana Vieira da Silva, Marcos Perestrello (estes dois últimos membros da direção, mas não do núcleo de decisão) foram alguns dos nomes que falaram para pedirem a viabilização da proposta do Governo. E só passado um tempo da reunião surgiram elementos mais próximos do líder a defender abertamente o voto contra, caso de Marina Gonçalves, João Torres ou Tiago Barbosa Ribeiro. Na reunião há quem tivesse visto aí uma estratégia para evitar que daquele encontro saísse uma pressão sobre Pedro Nuno para viabilizar quando, nessa fase, a ideia era manter as duas opções em aberto. A verdade é que foram alguns dos elementos do círculo mais próximo que falaram no voto contra.