Nuria Enguita, diretora artística do MAC/CCB: "A Coleção Berardo é uma potência que não existe noutros lugares"

Quando, há um ano, o partido da extrema-direita espanhol VOX alcançou um acordo com o Partido Popular (PP) para governar na comunidade de Valência, em Espanha, Nuria Enguita, então diretora do Instituto Valenciano de Arte Moderna (IVAM), percebeu que o seu tempo estava a chegar ao fim.

O acordo do governo deixou a pasta da Cultura, de que depende o museu, nas mãos da formação de extrema-direita representada por Vicente Barrera, vice-presidente da Generalitat. A tensão subiu de tom em fevereiro, quando Barrera pediu ao Ministério Público para investigar a doação de dois terrenos rústicos de Enguita a uma fundação dirigida por Vicente Todolí, argumentando que poderia constituir uma retribuição por este ter feito parte do júri que escolheu a curadora para a posição.

Em 24 horas, a diretora do IVAM desde 2020 denunciou o que diz ter sido “uma campanha difamatória” e demitiu-se do cargo. Um mês depois, a denúncia foi arquivada e, semanas mais tarde, a curadora espanhola foi anunciada como a primeira diretora artística do MAC/CCB, em Lisboa, no resultado de um concurso internacional para o museu inaugurado em outubro e que sucede ao Museu Coleção Berardo.

Não é, por isso, de estranhar que Nuria Enguita, 57 anos, considere que “todo o comportamento é político”. “Toda a minha trajetória tem uma posição”, afirma ao Observador. Nesta primeira grande entrevista, Enguita explica os contornos da sua chegada a Belém, alerta para o momento “crítico” que a Cultura atravessa perante a ascensão da extrema-direita e define objetivos para os próximos quatro anos: fazer do MAC/CCB “um museu habitável”, “um lugar necessário”.

Chegou em maio ao MAC/CCB. Sabendo que o trabalho de programação exige um determinado tempo, quando é que será possível ver uma exposição ou atividade por si programada?

Efetivamente, as programações dos museus fazem-se com muita antecedência. A programação está fechada para este ano, 2024, mas ainda estamos a fazer uma pequena exposição comissariada por mim.

Ainda este ano?

Ainda este ano, a partir de outubro. A nova programação, do próximo ano, apresentaremos no final deste ano. Está ainda em processo, não pode ser anunciada.

Sobre essa exposição, é uma mostra individual ou coletiva?

É uma exposição a partir das coleções do museu.

O que é possível para um diretor artístico fazer num primeiro mês? O que tornou prioritário?

Para mim é prioritário conhecer a gente que aqui trabalha, a equipa. Falei com toda a equipa individualmente e coletivamente e com o conselho de administração. É muito importante conhecer a estrutura pessoal, jurídica, perceber a questão geográfica, entender qual é a posição do CCB no ecossistema das artes em Lisboa e em Portugal.

E qual é?

É uma casa muito presente, muito importante. É um museu que é um museu novo numa estrutura com uma história. Era tudo isso que eu queria entender: qual pode ser a posição do MAC/CCB agora? Agora mesmo, porque teve uma posição, com outras denominações, noutros momentos da história. Estamos em um momento muito importante, com muita transformação. É um momento interessante, difícil, complexo, que agora entendo melhor. Mas tenho de continuar, porque as coisas mudam. Foi isso que fiz, além de começar a trabalhar no programa do próximo ano.

Estando no mesmo espaço físico, que não teve alterações de maior, e tendo como núcleo mais representativo o acervo do empresário José Berardo, as comparações são inevitáveis. O maior desafio é que o MAC/CCB não seja um eterno ex-Museu Berardo?

Já não é. Mas a Coleção Berardo é uma potência e é uma potência que não existe noutros lugares. Agora temos mais três coleções: a Coleção Ellipse, a Coleção Teixeira de Freitas e parte da Coleção CACE, que é um depósito, mais acervo. O acervo destas coleções juntas é uma potência incrível com a qual se pode contar toda a história do século XX e parte do século XXI. A Coleção Berardo continuará a ter um espaço, mas será uma parte de um projeto muito maior. As coleções vão ser trabalhadas conjuntamente para criar outras narrativas, para criar outros discursos, para incorporar contemporaneidade, incorporando artistas também.