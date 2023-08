No jardim ouvem-se crianças, na bilheteira atropelam-se línguas várias. Eis o Museu de Arte Contemporânea de Serralves, no Porto, em agosto. Philippe Vergne, diretor do museu, está no gabinete, longe da confusão. Acende incenso, senta-se à mesa (de assinatura Siza Vieira), e pousa o olhar sobre a janela, que deixa vislumbrar o novo edifício que Serralves espera abrir ainda este ano, também assinado pelo primeiro Pritzker português.

“É uma expansão humilde, porque quando se está fora de Serralves não se vê. É um edifício generoso, vai-nos servir bem, mas é discreto”, explica ao Observador. “Depois deste momento de crise, estar numa instituição em que se pode dar este nível de programação, este nível de crescimento — e não estou obcecado com crescimento, mas é necessário —, onde mais? É uma questão real: onde no mundo vimos uma instituição ser capaz de fazer isto? Não me sinto um vendedor de Serralves, mas se olharmos objetivamente, é extraordinário.” Em 2022, o Museu de Serralves recebeu 758.103 visitantes, de acordo com o relatório de contas.

Nas paredes do gabinete de Philippe Vergne não há obras de arte — havia uma pequena vitrine com uma lata do italiano Piero Manzoni, Artist’s Shit, de 1961, mas foi levada para ser fotografada para uma instalação. Há, sim, notas, muitos livros e uma série de mantras afixados, como uma lista de “Como falhar na vida”. Inclui “ser pessimista”, “estar no sítio errado”, “culpar toda a gente menos nós próprios”, “não tomar responsabilidade”, “desistir”. “É tudo o que nós não fazemos aqui”, garante.

