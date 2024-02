A luz atravessa as paredes despidas da Galeria Quadrum, em Alvalade. “Gosto muito de ver as galerias assim”, admite Sara Antónia Matos. O momento é raro. Nos cinco espaços que a Câmara Municipal de Lisboa tem para exposições temporárias de arte contemporânea, há um calendário preenchido de mostras. O tempo entre montagens e desmontagens é escasso.

“Há instituições com uma programação autoral muito marcada. Não é o caso das Galerias Municipais, que abrangem uma diversidade de artistas, gerações e geografias”, comenta a diretora e programadora de espaços tão diversos como a Galeria Quadrum, o Pavilhão Branco, a Galeria da Boavista, o Torreão Nascente da Cordoaria e a Galeria da Avenida da Índia.

A revolução nestes espaços, sob a gestão da EGEAC — a empresa municipal de cultura — deve-se em grande parte a ela. Sara Antónia Matos esteve na direção das Galerias Municipais entre janeiro de 2017 e março de 2019. Em articulação com a tutela, fez a reorganização da orgânica e a definição das linhas estratégicas de programação para o conjunto dos cinco espaços tendo em conta a noção de serviço público, as características e potencialidades de cada um. Esteve à frente do projeto de remodelação da Galeria Quadrum, que devolveu ao espaço expositivo transparência arquitetónica e amplitude. Tudo isto acumulando sempre as funções de diretora Atelier-Museu Júlio Pomar, cargo que ocupa desde 2012 (e que também está sob a alçada da EGEAC).

