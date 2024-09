O debate com Cunhal, o Parlamento que quase mudou para o Porto e a oferta das secretas britânicas. O 25 de Novembro contado por Mário Soares

Nessa noite houve outras razões de preocupação…

É exato. O ministro Almeida Santos foi sequestrado no Palácio Foz, sede do seu ministério, por uma manifestação de esquerdistas conduzidos por Isabel do Carmo e Carlos Antunes, empurrando Otelo Saraiva de Carvalho a «assumir as suas responsabilidades». Almeida Santos contou‑me isso com muita graça. Otelo estava hesitante e os manifestantes pretendiam conduzi‑lo para Belém, onde julgavam que seria fácil proclamar o advento do «poder popular». O Presidente Costa Gomes estava no estrangeiro e era seu substituto o almirante Pinheiro de Azevedo. Depois de muitas peripécias, abandonaram Almeida Santos à sua sorte e dirigiram‑se a Belém. Mas o «almirante sem medo», prevenido por telefone por Almeida Santos — este fora deixado sozinho no seu gabinete do Palácio do Foz rodeado por telefones! —, recebeu‑os com uma palavra vernácula e desarmou‑os, apresentando‑lhes as armas de São Francisco…

O almirante Rosa Coutinho — num plenário de trabalhadores da CUF — considerou verosímil compará‑lo a Hitler e a Mussolini.

Não sei se foi tão longe… Mas, por essa época, mimoseou‑me com algumas amabilidades desse tipo. Falei com ele várias vezes, quando o almirante dirigia um serviço instalado na Rua Castilho. Fui lá a seu pedido, por sua convocação, e manifestei‑lhe sempre a minha preocupação pelo que então ocorria em Angola e, claro, também em Portugal. Lembro‑me de que o Jorge Campinos me dizia sempre: «Este homem é muito inteligente e, por isso mesmo, é um adversário perigosíssimo.» Nunca achei que fosse assim tanto, mas, falando com ele, tomava um pouco o pulso à situação e procurava compreender melhor as intenções do poder militar, para lá das aparências. Rosa Coutinho tentava sempre persuadir‑me a que tivesse uma posição mais «revolucionária». Pretendia convencer‑me de que a posição do PS se devia aproximar mais da do PCP. No fundo, julgo, tentava amedrontar‑me, de modo a fazer‑me alterar a minha visão sobre os acontecimentos e a linha estratégica do PS. Nunca foram encontros fáceis. Guardo até a impressão de que ele se propunha proceder a investigações sobre o grau de «revolucionarismo» do PS e do meu próprio, usando por vezes de um tom entre o conselho e a ameaça velada, totalmente deslocado.

Falava com o almirante sobre Angola. Preocupava‑se agora mais? Afligiam‑no as condições em que iria ocorrer a independência prevista para breve?

Como já lhe disse, a minha primeira prioridade era evitar que se consumasse em Portugal a perversão totalitária da Revolução de Abril, que tornaria impossível a consolidação de uma democracia pluralista, à europeia. Mas, obviamente, a sorte de Angola sempre me interessou, embora reconhecendo que, nesse tempo, as possibilidades que eu tinha de poder intervir, de forma positiva, eram praticamente nulas.

É neste mesmo mês de novembro que o clima chega ao rubro. O Estado desintegrava‑se, Lisboa continuava palco de manifestações e contramanifestações — cito duas: a do Terreiro do Paço, a 9 de novembro, de apoio ao VI Governo, promovida pelo PS e pelo PPD; a da cintura industrial, de apoio ao «poder popular», realizada a 16 e apoiada por toda a extrema‑esquerda. O emissor da Rádio Renascença — ocupado por elementos radicais da extrema‑esquerda — havia sido destruído à bomba por ordem de Pinheiro de Azevedo; os SUV haviam já entrado em cena, embora escapando ao controlo e à vontade do PCP. E, a 12, dera‑se o sequestro dos deputados na Assembleia Constituinte, com o cerco ao Parlamento, bem como o sequestro do próprio primeiro‑ ‑ministro, em São Bento, realizado sob um mero pretexto salarial que não lhe passou, a si, despercebido. Num artigo escrito em 19 de novembro para o Portugal Socialista, Mário Soares interrogava: «Que se pretendia obter com a agitação desencadeada contra o VI Governo, a pretexto de um problema de tabelas salariais de trabalhadores da construção civil, senão aproveitar a energia reivindicativa dos trabalhadores para exercer uma chantagem sobre o Governo e o Conselho da Revolução?»

É exato, nessa época o poder estava em plena desagregação e era influenciado pelas manifestações de rua, de sinal contrário, que ocorriam, principalmente, em Lisboa e no Porto. O Norte estava em fúria contra a agitação comunista e o Alentejo — bem como a península de Setúbal — praticamente dominados pelo «poder comunista», que se manifestava pelas ocupações das herdades, a que se chamou «reforma agrária». Os SUV foram mais um degrau na escalada revolucionária e uma óbvia tentativa de sovietização do Exército, que precederia naturalmente a destruição da instituição militar, para sobre ela edificar um outro poder. O ambiente toldava‑se cada dia mais. Comecei a admitir que Lisboa pudesse ser igualmente dominada, embora sem nunca acreditar que o País, como um todo, pudesse vir a ser controlado pela aliança MFA/PCP. Nisso, nunca acreditei. Foi nessa altura que surgiu a ideia de reunir o Parlamento no Porto. Mas, antes disso, falemos do cerco a São Bento. Foi algo de insólito, que jamais esquecerei. Nesse dia pronunciei o meu primeiro discurso no hemiciclo de São Bento. Quando abandonei os governos provisórios — que até aí me haviam impedido de me sentar na bancada socialista —, tomei o meu lugar de deputado na Assembleia da República. Para esse dia, precisamente, estava agendado um discurso meu sobre Angola que, horas antes, celebrara a sua independência. Quando estava no uso da palavra, alguém me fez chegar um papelinho com umas palavras escritas pelo Jaime Gama: «Acabe o mais depressa possível, o Parlamento está quase cercado.» Inventei um fecho para o discurso e terminei. Porém, em vez de me dirigir ao meu lugar, fui à janela do salão nobre — com o Manuel Alegre e o Jaime Gama — e, como possuo uma larga experiência de manifestações, visto que desde os dezassete anos as organizo e tenho o hábito de fugir à polícia, compreendi que iam mesmo cercar o edifício. A única coisa a fazer era sair pelo jardim que dá para a residência do primeiro‑ministro. Com o Manuel Alegre, comecei a correr, atravessámos o jardim das traseiras, subimos à residência de São Bento e saímos pelo portão do palácio do primeiro‑ministro. Nesse momento, já os manifestantes se apressavam a dar a curva e a entrar na Rua da Imprensa à Estrela. Milagrosamente, surgiu um táxi que nos levou à sede do PS na Rua da Emenda. O Gama, com aquele sentido pachorrento, quando nos viu começar a correr, disse‑nos «para irmos andando». Acabou por já não sair! No PS, falei telefonicamente com o primeiro‑ministro. Pinheiro de Azevedo, aparentemente tranquilo, disse‑me ter chamado os fuzileiros que depois, como se verificou, não compareceram. Apelou a outras unidades: nenhuma respondeu. O nervosismo começou a crescer. Pinheiro de Azevedo, à medida que o tempo ia passando, começou a ficar muito inquieto, com vários ministros bloqueados na sua residência. Apelei a Costa Gomes, com quem contactei por diversas vezes. Manifestava‑se incapaz de agir. Dizia‑me que «não tinha forças suficientes». Jaime Neves, para intervir, pusera como condição autorizarem‑no a «limpar tudo». Na sua perspetiva, tratava‑se de «começar por São Bento e terminar na RTP e nas redações dos jornais», condição que nem o Presidente Costa Gomes, nem o Conselho da Revolução se dispunham a aceitar. Foi, finalmente, através de negociações complexas e com a cedência do primeiro‑ministro a algumas das reivindicações salariais, colocadas pelos manifestantes, que a ordem se repôs. A partir desta experiência traumática — e das imagens transmitidas, a que o País, atónito, assistiu — comecei a encarar, com seriedade, a ideia, que, entretanto, começara a germinar, da necessidade de a assembleia se deslocar para o Porto. Entendia‑se que era de lá que se poderia organizar uma resistência articulada e bem estruturada. Mas abandonar Lisboa, onde reinavam a agitação permanente, a desordem e o caos, era consagrar a divisão do País e caminhar a passos largos para uma confrontação violenta. De um lado, Lisboa, Setúbal e parte do Alentejo; do outro, o resto do País — com fronteira em Rio Maior —, o Algarve e as ilhas Atlânticas.