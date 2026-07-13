O dinheiro, a piscina e as dúvidas: 7 perguntas e respostas sobre o caso Luís Neves

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O caso do monte alentejano de Luís Neves vai avolumando-se de dia para dia, sendo que as três entrevistas dadas a televisões no domingo pelo ministro da Administração Interna não encerraram o caso — muito pelo contrário. Neves continua a não mostrar os comprovativos de pagamento das obras realizadas pela empresa Construbarcelos na sua casa em São Teotónio, em Odemira. E a TVI/CNN acrescentou uma novidade na noite desta segunda-feira: foi construída uma piscina no terreno (quando o ministro falava apenas num “tanque”) e a autarquia de Odemira confirma que não existe nenhum licenciamento camarário sobre essa infraestrutura.
O Observador falou com especialistas em direito urbanístico e também com fiscalistas para perceber quais as limitações legais e eventuais consequências para eventuais pagamentos em numerário das faturas da Construbarcelos. Tudo porque o ministro da Administração Interna afirmou que pagou 90% das faturas de materiais de construção através de transferências bancárias, mas nada disse sobre o pagamento das duas faturas da Construbarcelos do empreiteiro João Carvalho.
O Observador responde a 7 perguntas e respostas sobre o caso do monte alentejano de Luís Neves.
Luís Neves pagou 5 mil euros a empreiteiro para “pequenas despesas” e “fundo de maneio”. Revelará faturas “se entender que é necessário”
Como nasceu este caso?
Tudo começou com uma notícia do semanário Nascer do Sol sobre o facto de Luís Neves ter contratado uma empresa chamada Construbarcelos — sociedade unipessoal do empreiteiro João Carvalho — para realizar obras de renovação num imóvel em São Teotónio, no concelho de Odemira. A cliente da Construbarcelos é outra empresa unipessoal chamada Alcampos detida pela mulher de Luís Neves.
Luís Neves. Faturas de obras chegam a 27 mil euros, mas ministro recusa mostrar comprovativos de pagamento a empreiteiro
Trata-se de obras que se iniciaram em 2024 e que ainda hoje não terminaram, mas que já custaram à empresa unipessoal Alcampos o valor de 23.118 euros, como revelou o Observador. Esse é o valor total que está registado no portal e-fatura, sendo que a maior parte das faturas corresponde a materiais de construção.
Duas faturas da Construbarcelos, emitidas a 11 e a 20 de fevereiro de 2025 e com o valor individual de 2.500 euros, fazem parte desse bolo geral.
A Construbarcelos trabalhou para a Polícia Judiciária?
Sim. A empresa Construbarcelos celebrou diversos contratos de construção civil com a Polícia Judiciária (PJ) entre 2019 e 2025. Estão em causa adjudicações precedidas de concursos públicos para renovações nas sedes da PJ no Departamento de Investigação Criminal da Guarda e na Unidade Local de Investigação Criminal de Évora que valeram uma receita total de cerca de 2,1 milhões de euros à Construbarcelos.
Luís Neves garantiu nas suas diversas entrevistas televisivas nos últimos dias que apenas conheceu João Carvalho na Guarda, devido a atrasos na obra que estava a ser realizada, em 2024. Como as principais obras na Guarda e em Évora foram adjudicadas antes dessa data, Neves argumentou que nem sequer sabia quem era Carvalho na altura das adjudicações.
Entre 2024 e 2025, a PJ adjudicou contratos no valor total de 688 mil euros (que estão incluídos na soma global de 2,1 milhões de euros), mas Neves argumenta que esses contratos foram extensões dos anteriores.
Existe algum problema de conflito de interesses da parte de Luís Neves?
Em síntese, sim. “A partir do momento em que se torna amigo desta pessoa e há adjudicação de contratos… A partir daí há já um conflito de interesses que deve ser declarado no contexto da organização, porque há uma relação pessoal que pode colocar em causa a imparcialidade. A partir do momento em que há uma relação pessoal, deve ser identificada e gerida dentro da organização [PJ]”, refere o advogado Diogo Santana Lopes, especialista em compliance.
Embora Luís Neves tenha ressalvado que “mais de 70%” das adjudicações tinham ocorrido num período em que ainda não conhecia o empreiteiro — entre 2019 e 2023 —, o advogado salienta que o problema recai precisamente nos restantes contratos, ainda que estes possam ter surgido na sequência de contratos prévios a essa relação de amizade. “Os primeiros 70% não têm nenhum problema, porque, sendo verdade que não havia nenhuma relação pessoal, não havia conflito de interesses até essa data. Os outros 30% já estarão manchados por esse conflito de interesses, no sentido de não ter sido declarada a relação pessoal (e a realização de obras a título pessoal), que possa ser vista como uma decisão não imparcial”, frisou.
Por sua vez, Susana Coroado, ex-presidente da Associação Transparência e Integridade, constata que há diferentes tipos de conflitos de interesse. Ou seja, os conflitos de interesse “também têm gravidades diferentes e consequências diferentes”. E, no que toca a esta situação de Luís Neves, a especialista em transparência e integridade apontou apenas “uma imprudência do ministro da Administração Interna”. Sendo certo, contudo, que a mesma evidencia “falhas institucionais” na PJ, ao nível da ausência de uma “cultura de prevenção de conflitos de interesse que esteja bem enraizada” nas instituições.
“Se fosse ao contrário — primeiro as obras pessoais e depois para a PJ —, se calhar teria mais noção e seria mais óbvio o conflito de interesses”, observa Susana Coroado. A investigadora universitária diz que “temos tão pouca confiança nos procedimentos de contratação pública e temos tantos maus exemplos que colocamos estas coisas em causa”. “Muitas vezes a consequência é só a desconfiança e não necessariamente ter havido uma má prática ou um real favorecimento de uma das partes”, enfatiza.
Luís Neves mostrou os comprovativos de pagamento?
Não — e esse é um facto que tem impedido o esclarecimento cabal deste caso. O Observador solicitou logo na última sexta-feira ao ministro da Administração Interna não só as faturas, como também o comprovativo dos pagamentos, nomeadamente a liquidação das duas faturas emitidas pela Construbarcelos. O Observador não recebeu qualquer comprovativo de pagamentos, foi apenas cedida uma lista das faturas que estarão registadas no portal e-fatura da empresa unipessoal Alcampos.
A posição de Luís Neves é a de que o registo de faturas no portal da Autoridade Tributária (o portal e-fatura) é “um comprovativo de pagamento”. Nas várias entrevistas televisivas deste domingo, acrescentou que “90% das faturas” foram pagas por transferência bancária ou por multibanco, quando pagas ao balcão. O contexto dessas declarações tem a ver com o pagamento dos materiais de construção e não com o pagamento dos 5.000 euros da Construbarcelos.
Luís Neves construiu piscina e não tanque no alojamento local em Odemira. Câmara não recebeu pedido de licença nem comunicação prévia
Luís Neves mostrou disponibilidade para mostrar todas as faturas num timing que será definido por ele. Após novo pedido feito pelo Observador esta segunda-feira para aceder à faturação e comprovativos de pagamento, fonte oficial do Ministério da Administração Interna afirmou: “A intervenção na propriedade em causa ainda se encontra em curso e, uma vez concluída, será reunida e disponibilizada toda a documentação final que se revele pertinente. Até lá, não serão feitos mais comentários sobre este assunto.”
A lei impede o pagamento de faturas em dinheiro vivo?
Não existindo comprovativos de pagamento disponíveis, a hipótese de terem existido pagamentos em numerário é algo que deve ser ponderado apenas como mera hipótese teórica. Basta uma simples pesquisa na internet para perceber que o Banco de Portugal informa que “existem restrições legais aos pagamentos com numerário decorrentes da Lei Geral Tributária”.
As restrições são várias e, para o caso que estamos a analisar, interessam duas:
- “É proibido pagar ou receber em numerário em transações de qualquer natureza que envolvam montantes iguais ou superiores a 3.000 euros, ou o seu equivalente em moeda estrangeira”, segundo o Banco de Portugal.
- “A Lei Geral Tributária proíbe expressamente, no seu artigo 63-E, o pagamento de faturas de valor superior a 1.000 euros”, afirma o fiscalista Pedro Marinho Falcão ao Observador.
Ora, é precisamente este último ponto que está em causa: o pagamento de faturas emitidas pela Construbarcelos à Alcampos. “Outra questão é o valor de 3.000 euros que se reporta ao valor das transações económicas e não de faturas”, diz Marinho Falcão.
A Construbarcelos emitiu duas faturas com o valor de 2.500 euros cada uma. Mesmo que o pagamento dessas faturas em numerário tenha sido faseado, por exemplo, em 10 prestações, o que interessa é o valor global pago. Logo, poderá ter ocorrido uma violação desse limite se o pagamento tiver sido em numerário.
E qual é a consequência? “No caso de ter sido violado o limite de 1.000 euros para o pagamento de faturas, isso pode acarretar uma contraordenação para quem recebeu esse valor em numerário”, afirma Pedro Marinho Falcão.
Isto é: João Carvalho teria eventualmente de pagar uma coima por ter aceite pagamentos em numerário e, assim, violado a Lei Geral Tributária.
Luís Neves podia deter uma empresa enquanto fosse diretor nacional da Polícia Judiciária?
Em entrevista à CNN Portugal, no domingo, Luís Neves reconheceu que não podia deter uma empresa. “Eu não tenho, porque não podia ter. Tem a minha mulher (e o meu filho), uma empresa unipessoal, de 500 euros, que praticamente tem esta atividade de aquisições de material que foram feitas para depois mais tarde explorar enquanto turismo de habitação rural, que não teve atividade”, afirmou.
Porém, Luís Neves assumiu a autoria de pagamentos à Construbarcelos e ao empreiteiro João Carvalho pelas obras no monte em São Teotónio, tendo essas despesas sido faturadas à empresa unipessoal da mulher do ministro: a ALCampos, Unipessoal Lda., constituída em 16 de junho de 2023 — quando Neves ainda dirigia a PJ —, com um capital de 500 euros e dedicada, entre outras áreas, a “atividades de turismo e alojamento de curta duração no espaço rural”. O ministro está casado em regime de comunhão de adquiridos.
Enquanto foi diretor nacional da PJ, Luís Neves esteve vinculado ao Código Deontológico da instituição, aprovado em setembro de 2023. Este ordenamento jurídico prevê que os “profissionais da PJ devem evitar situações de conflito de interesses, ainda que potenciais ou aparentes, suscetíveis de comprometer a sua lealdade, respeitabilidade e honorabilidade”, bem como a impossibilidade de “exercer outra atividade profissional, pública ou privada, remunerada ou não, salvo o exercício de atividade docente ou de investigação, mediante autorização prévia”.
Diogo Santana Lopes refere que é preciso ver “se há efetivamente uma separação de atividades” e se uma pessoa mantém ou não “o controlo operacional da empresa”. “Não é por uma pessoa ocupar um cargo público que um marido ou uma mulher deixam de poder ter atividade”, sublinha, continuando: “Aquilo que se pretende com as regras de incompatibilidades não é ter mecanismos aparentemente formais; é garantir que existe uma muralha entre atividade típica de setor privado (e de procura de lucro), e o exercício de cargos que se devem reger pelo interesse público. O compliance não serve só para o papel“.
Já Susana Coroado relativiza a gravidade da conduta do ministro da Administração Interna neste aspeto ao nível de uma eventual violação da exclusividade do exercício de funções. “À partida não devia fazê-lo, mas é uma empresa unipessoal da mulher. Não é uma pequena ou média empresa para a qual ele estaria a fazer trabalhos por fora. Acho que as fronteiras se esbatem aqui um pouco”, considerou.
As obras em causa necessitavam de licenciamento urbanístico?
É uma pergunta de resposta difícil, pois depende da real extensão das obras e do grau de intervenção, designadamente se se trata de renovação ou de edificação nova. De forma simplificada, existem três situações: obras isentas de comunicação prévia; obras sujeitas a comunicação prévia — em que se informa o município, há um prazo e se o município não fizer nada nesse período, é entendido como um deferimento da obra —; e, por fim, o licenciamento. Luís Neves descreveu as obras como “três paredes e uma casa de banho, com sete metros quadrados, um alpendre e um tanque”.
“Estão isentas de controlo prévio municipal as obras de alteração no interior de edifícios que melhorem, não prejudiquem ou não afetem a estrutura de estabilidade e não impliquem modificações da altura, das fachadas, da forma dos telhados ou das coberturas, nem a remoção de azulejos de fachada”, diz o advogado Luís Couto.
“Para saber se isso estava ou não sujeito a controlo prévio, teríamos de saber se é uma construção de raiz ou uma manutenção de algo que já existia… Se tiver um tanque que já lá existia e está só a repor, isso não requer licenciamento”, começa por referir o advogado Ricardo Magalhães.
“Mesmo não sendo coisas novas, quando se fala de três paredes, uma casa de banho e um tanque, é diferente falar se é uma parede cá fora ou se é uma parede estrutural. Se não for estrutural, à partida pode estar isenta de controlo prévio. Se forem paredes que aumentem fachadas, já será necessário”, acrescentou.
Para o especialista em direito público e na área do urbanismo, tendo em conta as imagens reveladas esta segunda-feira pela TVI/CNN Portugal de que Luís Neves construiu efetivamente uma piscina, e não um simples tanque, a conversa já pode ser diferente: “Sendo uma piscina associada a uma edificação principal, está sujeita a comunicação prévia. A não ser que houvesse um tanque daquele tamanho”, declarou ao Observador. O seu colega Luís Couto tem a mesma opinião.
E, perante a informação de que a Câmara Municipal de Odemira não encontrou “qualquer processo de licenciamento/comunicação de obras” em relação ao monte de Luís Neves em São Teotónio, Ricardo Magalhães destaca as diferenças nos procedimentos: “Uma coisa é um pedido de licenciamento, outra coisa é uma comunicação prévia. São dois tipos de controlo prévio diferentes, e, neste caso, o que estaria em causa seria uma comunicação prévia”.
Também na entrevista da véspera, Luís Neves assegurou que estavam a tratar da licença para as obras e que tinha entendido anteriormente que tal não seria necessário.
Corrigido o valor total das faturas: são 23.118 euros, e não 27.483 euros. Correção feita no dia 14 de julho de 2026.
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