O dinheiro, a piscina e as dúvidas: 7 perguntas e respostas sobre o caso Luís Neves

O caso do monte alentejano de Luís Neves vai avolumando-se de dia para dia, sendo que as três entrevistas dadas a televisões no domingo pelo ministro da Administração Interna não encerraram o caso — muito pelo contrário. Neves continua a não mostrar os comprovativos de pagamento das obras realizadas pela empresa Construbarcelos na sua casa em São Teotónio, em Odemira. E a TVI/CNN acrescentou uma novidade na noite desta segunda-feira: foi construída uma piscina no terreno (quando o ministro falava apenas num “tanque”) e a autarquia de Odemira confirma que não existe nenhum licenciamento camarário sobre essa infraestrutura.

O Observador falou com especialistas em direito urbanístico e também com fiscalistas para perceber quais as limitações legais e eventuais consequências para eventuais pagamentos em numerário das faturas da Construbarcelos. Tudo porque o ministro da Administração Interna afirmou que pagou 90% das faturas de materiais de construção através de transferências bancárias, mas nada disse sobre o pagamento das duas faturas da Construbarcelos do empreiteiro João Carvalho.

O Observador responde a 7 perguntas e respostas sobre o caso do monte alentejano de Luís Neves.

Como nasceu este caso?

Tudo começou com uma notícia do semanário Nascer do Sol sobre o facto de Luís Neves ter contratado uma empresa chamada Construbarcelos — sociedade unipessoal do empreiteiro João Carvalho — para realizar obras de renovação num imóvel em São Teotónio, no concelho de Odemira. A cliente da Construbarcelos é outra empresa unipessoal chamada Alcampos detida pela mulher de Luís Neves.

Trata-se de obras que se iniciaram em 2024 e que ainda hoje não terminaram, mas que já custaram à empresa unipessoal Alcampos o valor de 23.118 euros, como revelou o Observador. Esse é o valor total que está registado no portal e-fatura, sendo que a maior parte das faturas corresponde a materiais de construção.

Duas faturas da Construbarcelos, emitidas a 11 e a 20 de fevereiro de 2025 e com o valor individual de 2.500 euros, fazem parte desse bolo geral.

A Construbarcelos trabalhou para a Polícia Judiciária?

Sim. A empresa Construbarcelos celebrou diversos contratos de construção civil com a Polícia Judiciária (PJ) entre 2019 e 2025. Estão em causa adjudicações precedidas de concursos públicos para renovações nas sedes da PJ no Departamento de Investigação Criminal da Guarda e na Unidade Local de Investigação Criminal de Évora que valeram uma receita total de cerca de 2,1 milhões de euros à Construbarcelos.

Luís Neves garantiu nas suas diversas entrevistas televisivas nos últimos dias que apenas conheceu João Carvalho na Guarda, devido a atrasos na obra que estava a ser realizada, em 2024. Como as principais obras na Guarda e em Évora foram adjudicadas antes dessa data, Neves argumentou que nem sequer sabia quem era Carvalho na altura das adjudicações.

Entre 2024 e 2025, a PJ adjudicou contratos no valor total de 688 mil euros (que estão incluídos na soma global de 2,1 milhões de euros), mas Neves argumenta que esses contratos foram extensões dos anteriores.

Existe algum problema de conflito de interesses da parte de Luís Neves?

Em síntese, sim. “A partir do momento em que se torna amigo desta pessoa e há adjudicação de contratos… A partir daí há já um conflito de interesses que deve ser declarado no contexto da organização, porque há uma relação pessoal que pode colocar em causa a imparcialidade. A partir do momento em que há uma relação pessoal, deve ser identificada e gerida dentro da organização [PJ]”, refere o advogado Diogo Santana Lopes, especialista em compliance.

Embora Luís Neves tenha ressalvado que “mais de 70%” das adjudicações tinham ocorrido num período em que ainda não conhecia o empreiteiro — entre 2019 e 2023 —, o advogado salienta que o problema recai precisamente nos restantes contratos, ainda que estes possam ter surgido na sequência de contratos prévios a essa relação de amizade. “Os primeiros 70% não têm nenhum problema, porque, sendo verdade que não havia nenhuma relação pessoal, não havia conflito de interesses até essa data. Os outros 30% já estarão manchados por esse conflito de interesses, no sentido de não ter sido declarada a relação pessoal (e a realização de obras a título pessoal), que possa ser vista como uma decisão não imparcial”, frisou.