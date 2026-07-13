O ministro da Administração Interna, Luís Neves, construiu uma piscina — e não um tanque, como afirmou numa entrevista ao canal Now este domingo — numa das suas propriedades no Alentejo, neste caso no concelho de Odemira, revela esta segunda-feira a TVI/CNN. De acordo com a estação televisiva, a Câmara Municipal de Odemira não recebeu qualquer pedido de licença nem uma comunicação para a construção da piscina, que, por se tratar de uma obra urbanística, precisaria de ser comunicada ou autorizada.
Nas imagens captadas pela TVI/CNN na propriedade de Luís Neves, é possível ver uma piscina — aparentemente recém-construída — junto a uma casa térrea. A propriedade será usada como alojamento local, e explorada pela AL Campos, uma empresa registada em nome da mulher de Luís Neves.
Inicialmente, as obras naquela mesma propriedade deveriam incluir apenas a construção de “três paredes e uma casa de banho”, mas acabaram por evoluir também para “um pequeno alpendre”, um “tanque” e “uma parte em que os carros estacionam”, disse o ministro da Administração Interna, em entrevista ao canal Now, referindo-se à empreitada que está a ser levada a cabo pela empresa Construbarcelos, detida por João dos Santos Carvalho, um empreiteiro que realizou várias obras para a Polícia Judiciária, quando Luís Neves era diretor nacional da PJ — como revelou na quinta-feira o semanário Nascer do Sol.
Luís Neves pagou 5 mil euros a empreiteiro para “pequenas despesas” e “fundo de maneio”. Revelará faturas “se entender que é necessário”
Contactada pela TVI/CNN, a Câmara Municipal de Odemira confirmou não ter recebido qualquer pedido de licença para a construção da piscina, nem de comunicação prévia da obra. “Relativamente ao pedido enviado, não foi possível encontrar qualquer processo de licenciamento/comunicação de obras para os dados de pesquisa fornecidos”, respondeu a autarquia.
Numa outra entrevista, à CNN, Luís Neves sugeriu que a Câmara de Odemira estaria a analisar o pedido de licença. “Estão a tratar da licença, são questões muito simples, interna, externamente. O edifício não tem um metro a mais”, disse o ministro da Administração Interna, desvalorizando o facto de não ter feito o pedido de licença mais cedo. Luís Neves entendeu que não seria necessário fazer um pedido de licença para a obra as obras em causa. “Entendo que, para aquelas obras, não é preciso ser pedida”, defendeu.
Outro dos pontos que está por esclarecer é relativo à forma como Luís Neves fez um pagamento de 5 mil euros ao empreiteiro João dos Santos Carvalho, a quem, disse o ministro, deverá pagar no total, entre 20 e 30 mil euros, pelas obras na propriedade em causa. “São 5 mil euros que eu lhe fui dando de cada vez, aos fins de semana, que eu lhe dava para pequenas despesas e para fundo de maneio. Ele há de apresentar [as faturas]”, disse Luís Neves, desvalorizando a necessidade de divulgar publicamente as faturas relativas à empreitada. Ao Observador, o ministro recusou mostrar os comprovativos dos pagamentos ao empreiteiro.
[Um poderoso empresário concorre à Câmara de Lisboa e vai fazer tudo para ganhar as eleições, ao mesmo tempo que vive um drama familiar: o filho foi raptado e está desaparecido há quase um mês. Onde está afinal José Valbom? “O Candidato Perfeito” é o novo podcast de ficção do Observador, em parceria com a Coyote Vadio, e é a continuação da história de “O Zé faz 25”. Conta com as vozes de José Raposo, Tiago Teotónio Pereira, Madalena Almeida, Vera Moura, Paulo Calatré, Susana Brandão, Sara Matos, Fábio Baptista, Pedro Laginha e Carla Andrino. Pode ouvir o primeiro episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no YouTube.]