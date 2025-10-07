O fado de Carminho é ela que o escreve: "Quero cantar todas as vozes que tenho"

No primeiro disco que assina após completar 40 anos, enveredando por caminhos exploratórios sem nunca desvirtuar a tradição, Carminho amadurece a abordagem autoral ao fado. Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir, que será editado na próxima sexta-feira, 10 de outubro, é também o resultado de uma perspetiva mais feminista que tem vindo a ganhar dimensão no seu interior.

“Há qualquer coisa que me preocupa cada vez mais em abordar temas sobre as mulheres. E era algo que não me assolava”, partilha com o Observador. “Não é que tenha mudado drasticamente, mas aconteceu desde que fui mãe — e até sou mãe de um rapaz. Sinto mais necessidade de tocar em certos assuntos, sou mais intolerante em relação a certas coisas. Mas aconteceu dentro de mim, até estranhei porque não o fui procurar. Emocionalmente, fiquei bastante mais ligada às histórias das mulheres, das artistas, do papel que tiveram e da possibilidade de eu estar aqui por causa delas. Da dificuldade que ainda existe para que mulheres ocupem lugares que continuam maioritariamente ocupados por homens.”

Há muito que a mulher assume um lugar de estrelato no universo do fado, mas muitas vezes reduzido a uma condição de intérprete, ao “simples” talento de uma grande voz, com um percurso suportado por músicos, compositores, agentes e outros homens como figuras de poder dos bastidores. Nascida e criada no meio — filha de Teresa Siqueira, fadista que geriu a Taverna do Embuçado, em Alfama, Lisboa — desde cedo que Carminho se afirmou como uma enorme promessa desta canção portuguesa que é Património Cultural Imaterial da Humanidade.

[“Canção à Ausente”:]

Após uma primeira tríade de discos tradicionais — Fado (2009), Alma (2012) e Canto (2014) — e embora Carminho sempre tenha escrito canções próprias, o que já evidenciava uma vontade autoral, de construir uma obra própria, terá sido com o álbum de tributo a Tom Jobim, editado em 2016 (e no qual a fadista explorava a saudade com sotaque brasileiro, através da bossa nova), que expandiu horizontes criativos e se propôs, sem pretender operar uma revolução no género, a descobrir e a testar os limites daquilo a que se pode chamar fado.

“Ao ir para o Brasil e ao fazer esse disco, deixei a zona de conforto e houve muitas ideias de que me libertei, e outras que conquistei”, conta. “Houve um amadurecimento enquanto artista e uma necessidade de me procurar, porque percebo cada vez mais que conheço menos do que achava. E não é que eu não me conheça, mas vão surgindo questões e fui procurar respostas. Muitas delas em relação ao fado. Que função é que tem cada instrumento? Que papel é que eu tenho? O que acontece se formos retirando os vários instrumentos que fazem parte do fado?”, questiona.

Raramente conclusivas, as respostas foram chegando nos anos seguintes, à medida que a fadista também ia cimentando uma sólida carreira internacional e começou a produzir os seus próprios álbuns. Ouvimos a guitarra elétrica em Maria (2018), mas também uma canção a capella, onde se posiciona a voz como elemento primordial do fado, depois de despidos todos os restantes instrumentos. Já em Portuguesa (2023), a necessidade de criar uma tapeçaria sonora distinta, com ambiências mais graves, levou-a ao mellotron e à guitarra pedal steel. A desconstrução deu-se igualmente no plano lírico, quando Carminho optou por trocar o género de personagens que habitavam os fados tradicionais que cantava, deixando de perpetuar estereótipos, erguendo uma obra rica em pequenos detalhes que dão conta dos sinais dos tempos, do progresso inevitável que, ainda assim, não tem de colidir de frente com o âmago fadista.