O fascínio e a força dos corpos em movimento, segundo Christos Papadopoulos

Tantas vezes apelidado de minimalista e repetitivo, Papadopoulos recusa, porém, esses rótulos. “Prefiro a ideia de micro-movimento, resultado de um esforço contínuo para compreender os intérpretes e a forma como o olhar se constrói em cena, entre bailarinos e com quem assiste. O movimento, por vezes comprimido, convida-nos a refletir sobre a forma como o público é observado. É quase uma ilusão: sentimos que vemos algo estático, mas o corpo continua a transformar-se. Por isso também não concordo com a ideia de repetição. Mesmo naquilo que parece repetição, há sempre diferença, acumulação e transformação. Tal como num filme em que alguém apenas caminha, nunca é o mesmo gesto, mas uma sucessão de movimentos em constante mudança”, sublinha.

Ao encontro de um espaço comum

É a partir dessa lógica que Mycelium e My Fierce Ignorant Step se apresentam — não como obras isoladas, mas como ramificações de um mesmo território artístico. São a extensão natural de um “vaso”, como o próprio coreógrafo lhe chama, onde se juntam referências e imaginação, e de onde vão surgindo novos frutos. Os conceitos podem variar, mas o interesse pelo coletivo mantém-se como eixo central do seu trabalho, que já lhe valeu diversas distinções, nomeadamente o Rose International Dance Award, da companhia (que também é teatro) Sadler’s Wells, de Londres, em 2025. “Gosto de trabalhar com o coletivo. Às vezes parto de conceitos distintos – e pode parecer que o resultado é diferente –, mas está tudo ligado. Existem áreas muito específicas nas quais quero insistir e, ainda que a abordagem mude, como se costuma dizer, ‘os velhos hábitos dificilmente morrem’”, acrescenta.

Ao longo dos anos, Papadopoulos abandonou a pressão de fazer algo radicalmente novo a cada criação, preferindo “escavar” e aprofundar um movimento característico, sem a obsessão de apresentar uma novidade. Essa persistência, longe de ser um bloqueio, é o que confere coerência e maturidade ao seu percurso. Na primeira peça a apresentar no Porto, My Fierce Ignorant Step, essa escavação ganha uma tonalidade mais emocional e política. A obra nasce de um período de profundo desencanto com o mundo e com o papel do artista, marcado pela sensação de impotência face à guerra, às alterações climáticas e à violência global.