"O Jogo da Glória": o encanto do futebol num ensaio sobre a gratidão

É no próprio livro que o lemos: estamos perante “um dínamo que nos pode trazer o que o estudo dos problemas existenciais nos traz, isto é, a procura do modo de melhor conduzir as nossas vidas”. Mais do que cronologias ou factos apresentados como entradas enciclopédicas, a história do futebol é feita de paixão. E é essa a palavra chave em “O Jogo da Glória”, um ensaio sobre o futebol, inevitavelmente histórico — na medida em que é preciso navegar a disciplina para perceber como chegámos até aqui — mas essencialmente filosófico, não fosse essa uma das áreas mais estudadas por Carlos Maria Bobone, habitual colaborador do Observador, crítico literário, escritor e alfarrabista.

Bobone divide o livro (que é publicado dia 17 pela Zigurate) em três partes. A primeira, “A Pulsão Aristocrática”, fala das origens do futebol, das vontades que criaram a modalidade e daquilo que a transformou em mais do que um desporto, com referências ao que poderíamos apelidar de “nobreza do jogo”. A segunda, “A Pulsão Popular”, trata da forma como as massas fizeram do futebol coisa própria, como o jogo se tornou definitivamente universal, referindo-se a protagonistas — individuais e coletivos, pessoas, lugares e acontecimentos. Por fim, “A Pulsão da Técnica” e os heróis que, regras e tradições à parte, elevaram o futebol a uma plataforma julgada impossível: os jogadores, os treinadores, as equipas ou as táticas que deram a volta à história para escrever uma nova.

Nesta pré-publicação, revelamos as páginas iniciais do livro: que impulso gerou o futebol? O que o tornou muito mais do que “um jogo de bola”? Que emoções satisfaz, que novas necessidades gera e que agentes — solitários ou numerosos — servem de amostra perfeita para a filosofia futebolística (que tantas vezes tem uma existência próxima de uma manifestação artística ou de uma procura existencial)?

Antes, Carlos Maria Bobone revela-se num curto prefácio, no qual expõe o motivo pessoal, familiar e emotivo que o levou a escrever “O Jogo da Glória”. É por aí que começamos.

▲ A capa de "O Jogo da Glória", de Carlos Maria Bobone (edição da Zigurate, publicação a 17 de abril)

Nota Prévia

Permitam‑me que comece por uma explicação, não aos leitores deste livrinho, mas aos dos meus outros livros. Sou um alfarrabista e crítico literário que tem escrito sobre autores renascentistas, teoria política pré‑revolucionária, filosofia medieval e, por vezes, incunábulos ibéricos e venezianos. O futebol destoa certamente destes temas, pelo que julgo dever aos poucos que me lêem uma explicação.

Este livro surgiu quando me foi diagnosticado um cancro, pouco depois de eu fazer 31 anos, e a possibilidade de não acompanhar o crescimento dos meus filhos — de 6, 5, 4 e 1 anos — se tornou subitamente mais real. A ideia de não assistir aos primeiros brilhos do fascínio pelo mundo e pela cultura, de não os ver reagir às sugestões para que lessem Chesterton ou Oscar Wilde na adolescência, de não poder ajudá‑los a perceber os passos mais obscuros da filosofia transcendental ou o encanto vivo da escolástica afligiu‑me durante algum tempo.

Pensei, por isso, escrever um livro para eles, em que tentasse transmitir a riqueza do mundo em que vivemos, e todo o conforto psicológico, a segurança e o entusiasmo que a cultura poderia dar a quem talvez não tivesse um pai para os orientar nos difíceis caminhos das paixões, da descoberta da morte, da solidão ou da vertigem de um mundo caótico.

O problema desta ideia é que exigiria deles um interesse pelos meus gostos que eu não sabia se viriam a ter. Não tenho dúvidas de que conseguiria passar‑lhes algum entusiasmo pela literatura e pela vida falando sobre Eliot ou Lope de Vega, mas para isso era preciso que eles, de alguma maneira, já se interessassem por Eliot ou Lope de Vega. Parecia‑me possível chegar às questões mais importantes da vida, à origem e ao propósito das civilizações, à ideia de sagrado, aprofundando uma paixão comum; no entanto, sem saber se estaria cá para o alimentar, não podia apostar num amor futuro pelas letras, ou pela arte, ou pela filosofia. A única certeza que tinha sobre as paixões dos meus filhos era a de uma obsessão de agora, uma paixão violenta e pura, que lhes ocupa os sonhos e as horas vagas, como só as crianças sabem ter: a paixão pelo futebol.