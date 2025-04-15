"O Jogo da Glória": o encanto do futebol num ensaio sobre a gratidão

É no próprio livro que o lemos: estamos perante “um dínamo que nos pode trazer o que o estudo dos problemas existenciais nos traz, isto é, a procura do modo de melhor conduzir as nossas vidas”. Mais do que cronologias ou factos apresentados como entradas enciclopédicas, a história do futebol é feita de paixão. E é essa a palavra chave em “O Jogo da Glória”, um ensaio sobre o futebol, inevitavelmente histórico — na medida em que é preciso navegar a disciplina para perceber como chegámos até aqui — mas essencialmente filosófico, não fosse essa uma das áreas mais estudadas por Carlos Maria Bobone, habitual colaborador do Observador, crítico literário, escritor e alfarrabista.
Bobone divide o livro (que é publicado dia 17 pela Zigurate) em três partes. A primeira, “A Pulsão Aristocrática”, fala das origens do futebol, das vontades que criaram a modalidade e daquilo que a transformou em mais do que um desporto, com referências ao que poderíamos apelidar de “nobreza do jogo”. A segunda, “A Pulsão Popular”, trata da forma como as massas fizeram do futebol coisa própria, como o jogo se tornou definitivamente universal, referindo-se a protagonistas — individuais e coletivos, pessoas, lugares e acontecimentos. Por fim, “A Pulsão da Técnica” e os heróis que, regras e tradições à parte, elevaram o futebol a uma plataforma julgada impossível: os jogadores, os treinadores, as equipas ou as táticas que deram a volta à história para escrever uma nova.
Nesta pré-publicação, revelamos as páginas iniciais do livro: que impulso gerou o futebol? O que o tornou muito mais do que “um jogo de bola”? Que emoções satisfaz, que novas necessidades gera e que agentes — solitários ou numerosos — servem de amostra perfeita para a filosofia futebolística (que tantas vezes tem uma existência próxima de uma manifestação artística ou de uma procura existencial)?
Antes, Carlos Maria Bobone revela-se num curto prefácio, no qual expõe o motivo pessoal, familiar e emotivo que o levou a escrever “O Jogo da Glória”. É por aí que começamos.
Nota Prévia
Permitam‑me que comece por uma explicação, não aos leitores deste livrinho, mas aos dos meus outros livros. Sou um alfarrabista e crítico literário que tem escrito sobre autores renascentistas, teoria política pré‑revolucionária, filosofia medieval e, por vezes, incunábulos ibéricos e venezianos. O futebol destoa certamente destes temas, pelo que julgo dever aos poucos que me lêem uma explicação.
Este livro surgiu quando me foi diagnosticado um cancro, pouco depois de eu fazer 31 anos, e a possibilidade de não acompanhar o crescimento dos meus filhos — de 6, 5, 4 e 1 anos — se tornou subitamente mais real. A ideia de não assistir aos primeiros brilhos do fascínio pelo mundo e pela cultura, de não os ver reagir às sugestões para que lessem Chesterton ou Oscar Wilde na adolescência, de não poder ajudá‑los a perceber os passos mais obscuros da filosofia transcendental ou o encanto vivo da escolástica afligiu‑me durante algum tempo.
Pensei, por isso, escrever um livro para eles, em que tentasse transmitir a riqueza do mundo em que vivemos, e todo o conforto psicológico, a segurança e o entusiasmo que a cultura poderia dar a quem talvez não tivesse um pai para os orientar nos difíceis caminhos das paixões, da descoberta da morte, da solidão ou da vertigem de um mundo caótico.
O problema desta ideia é que exigiria deles um interesse pelos meus gostos que eu não sabia se viriam a ter. Não tenho dúvidas de que conseguiria passar‑lhes algum entusiasmo pela literatura e pela vida falando sobre Eliot ou Lope de Vega, mas para isso era preciso que eles, de alguma maneira, já se interessassem por Eliot ou Lope de Vega. Parecia‑me possível chegar às questões mais importantes da vida, à origem e ao propósito das civilizações, à ideia de sagrado, aprofundando uma paixão comum; no entanto, sem saber se estaria cá para o alimentar, não podia apostar num amor futuro pelas letras, ou pela arte, ou pela filosofia. A única certeza que tinha sobre as paixões dos meus filhos era a de uma obsessão de agora, uma paixão violenta e pura, que lhes ocupa os sonhos e as horas vagas, como só as crianças sabem ter: a paixão pelo futebol.
Este é, assim, um livro sobre futebol, como poderia ser um livro sobre os ciclos de cavalaria arturianos ou sobre os últimos cursos de Heidegger — é de futebol, enquanto veículo para transmitir o que encontro de mais admirável, extraordinário e divino na humanidade que aqui se trata. É um livro ligeiro, espero, no sentido em que não pretende fazer do futebol o objecto de um estudo social, mas sim o contrário: vê‑lo como um dínamo que nos pode trazer o que o estudo dos problemas existenciais nos traz, isto é, a procura do modo de melhor conduzir as nossas vidas. Espero, também, que seja um livro em que se nota uma paixão, não só pelo jogo, mas pela dimensão que é, para mim, mais importante nele, a de ser aquilo que entusiasma e alegra os meus filhos. É, por fim, um livro agradecido; agradecido ao futebol, por, através dele, me permitir continuar a ser pai, mesmo quando talvez já não o puder ser.
A Pulsão Aristocrática
O homem tem de fazer muita coisa horrível, mas não é obrigado a fazê-la sem gosto. Esta ideia, que parece tão perversa, é provavelmente um dos maiores pontos de fuga da condição humana. É estranho, contra-intuitivo, mas talvez seja um dos mecanismos mais eficazes para tornar a vida suportável. Temos de matar ou destruir o que nos rodeia para sobrevivermos, precisamos de lutar contra invasores e feras mais fortes do que nós. Tudo isso pode ser horrível, quase imoral, como se estivéssemos condenados a trabalhos que violentam constantemente a nossa consciência; não somos, no entanto, obrigados a sofrer enquanto fazemos tudo isso. Temos a capacidade de transformar o mal que precisamos de fazer em qualquer coisa parcialmente boa, de retirar algum consolo até dos acontecimentos mais atrozes mas ainda assim necessários. Parte desse consolo, como mostrou Huizinga no seu Hommo Ludens, é-nos dado pelo jogo.
Esta é uma das premissas fundamentais do desporto, e talvez a única que torna compreensível a associação permanente entre desporto e barbárie. Não matamos para nos divertirmos; mas se temos de matar, então talvez possamos divertir-nos a fazê-lo, e talvez seja necessário fazê-lo, para escapar ao horror de uma vida que, para ser vivida, exige de nós o pior.
Matar animais pode ser cruel, mas talvez a caça, a transformação dessa morte num prazer, nos civilize. Não precisamos de matar assim, de espingarda em punho, à espera de uma perdiz. O matadouro é mais eficaz, mas a caça foge da necessidade, civiliza-nos, no sentido em que civilização é tudo aquilo que o homem inventa para escapar à prisão da natureza.
É claro que esta ideia choca com um certo pudor mais do que legítimo; não devíamos gostar da morte, é bárbaro retirar prazer da luta com uma fera, como na tourada, ou da morte, num teatro de prisioneiros, como entre gladiadores. O uso do mal como desporto é chocante, banaliza-o. Ainda assim, é dos males mais óbvios que surgem, ao longo da história, os desportos mais populares, como se a genealogia do homem mostrasse que há mais do que isso: que há uma necessidade congénita de nos aliviarmos deste mal, de não suportarmos toda a carga negativa associada a um crime que estamos obrigados a cometer, e que o jogo, o desporto, cumprem esse papel. As caçadas, os torneiros que simulam a guerra, até o xadrez, os grandes divertimentos nascem como um alívio das tarefas mais aviltantes.
Durante muito tempo, a maneira mais comum de explicar o êxito dos desportos de massas passava pela ideia de que estes serviam como um simulacro de situações mais graves, para que os Homens pudessem gastar neles os seus instintos violentos e competitivos.
O papel do desporto parece‑me muito mais forte do que esse. Não se trata de uma brincadeira, como se os nossos instintos pudessem ser enganados e pudéssemos substituir pulsões violentas e o desejo de matar por pontapés na bola. O desporto é um alívio desses desejos e pulsões, mas por outros meios: mostra‑nos que não temos de viver, ao mesmo tempo, com eles e com a má‑consciência sobre eles. Não deixamos de nos guerrear quando há desporto — que o diga a famosa guerra do futebol, de 1969, entre El Salvador e as Honduras — mas quando nos guerreamos podemos fazer da guerra mais do que aquilo que ela é: fazer dela também um prazer, não um prazer primitivo, a satisfação de um impulso, mas um prazer construído, refinado. O mundo não se torna menos trágico com o desporto — este não oferece solução para nada, não elimina nenhum mal; mas esta tragédia pode tornar‑se suportável e, até, divertida. É talvez mais trágico ainda que o homem se divirta à custa do mal a que está condenado, sim; devíamos ser capazes de suportar o horror com a solenidade devida; mas somos fracos, e o desporto tem para nós esta função escandalosa de oferecer uma escapatória ao destino e mostrar que, pelo menos, podemos criar qualquer coisa que nos diverte a partir de todo o mal que fazemos.
Esta introdução antropologicamente pessimista vale para qualquer desporto associado a uma necessidade natural. Para a equitação quando temos de domesticar animais, para a esgrima quando nos defendemos.
O futebol, porém, tem uma natureza diferente. É um desporto que não nasce nem de um crime nem da domesticação de uma técnica. Enquanto o automobilismo, por exemplo, nasce do domínio de uma função — conseguimos montar máquinas com a função de nos transportarem mais depressa, mas libertamo‑nos do seu uso através do jogo, da inutilidade, o futebol diz uma coisa diferente sobre nós.
A única maneira de perceber um desporto que não está associado a nenhuma função relevante ou penosa é a de perceber o ponto de partida humano como um castigo. A caça pode responder a uma pena concreta; o futebol só pode responder a uma culpa existencial. Porque a vida, em geral, precisa de alívio, precisa que nos libertemos das suas finalidades, é que um desporto como o futebol pode ser tão apelativo. Não há nada necessário em chutar uma bola, nada funcional em marcar um golo. Um desporto destes liberta de uma obrigação mais geral de viver a vida e do peso dessa obrigação. Ninguém escolheu viver, pelo que há uma angústia própria desta obrigatoriedade que precisa de ser aliviada.
Significa isto, ao mesmo tempo, duas coisas. Em primeiro lugar, que não há nada que seja próprio do futebol que o torne tão atractivo. Talvez pudesse ser outro desporto a ter esta popularidade — como é, de facto, noutros lugares do mundo. O futebol, o desporto de massas, é uma reacção à obrigatoriedade, à obrigação de viver a vida, pelo que é natural que seja absolutamente contingente. Poderia ser o futebol a preencher a necessidade do jogo, mas podia também ser outro jogo qualquer. Também por isso é que é tão fascinante olhar para a história específica do futebol e para o modo como ele preenche esta paixão. Porque nada, na sua história, é necessário. Tudo podia ser de outra maneira, o que faz de cada acontecimento determinante. Ou seja, de nada vale elencar as regras do futebol, porque elas não apelam a nada mais humano do que as regras do ténis ou do cricket; é o pontapé sem ângulo do Van Basten, numa final europeia, que cria o interesse em si próprio; os pés firmes de Cantona, depois daquele remate sem balanço, que estão a criar a sua própria história. Todos os momentos, no futebol, precisam de justificar para si próprios a sua importância, e isso faz com que um livro sobre o que nos apaixona no futebol não possa ser um livro sobre ideias gerais, tem de se tornar um desfiar de momentos: é um caso em que só a história explica a história.
Por muito que o povo precise de alienação, podia alienar‑se com outra coisa, e nenhuma causa, nenhum caldo sociológico, explica o prazer que temos ao ver um rapaz de 18 anos, com a primeira época na Premier League acabada de completar, ultrapassar um defesa argentino com um toque de calcanhar, correr meio campo e rematar para golo depois de se desviar de mais um adversário com uma facilidade explosiva, tão simples, tão próxima de um futebol primitivo, tão arrogante, tão promissora como se mostrava aquele Michael Owen do Mundial de 98.
O facto de responder a um problema geral também transforma o futebol num fenómeno geral. Isto é, não se trata de um acontecimento, ou de um conjunto muito grande de acontecimentos que aparecem para reagir a momentos específicos da vida. Se é uma reacção à ideia da vida como um todo, o futebol tem de estar à altura da vida como um todo. É por isso que o futebol é um fenómeno, é uma civilização. É capaz de integrar tudo, conseguimos reagir a tudo através do futebol. Não há nada, dor, alegria, espanto, cansaço, visões marxistas ou estruturalistas da sociedade, que não possa ser maravilhosamente integrado pelo futebol, pervertido por ele, absorvido. O futebol transformou‑se numa interpretação completa do mundo, uma civilização análoga à civilização Romana, a um Império ou a uma Religião. O seu processo de infiltração no mundo é tão complexo quanto o da penetração do Cristianismo na Europa ou o da propagação do Império Romano.
Porque é que foi o futebol, e não outro desporto, que se espalhou desta maneira apaixonada pelo mundo? A resposta a esta pergunta não é diferente daquela que entretém Gibbon ao longo dos séculos de história romana. É alguma coisa intrínseca ao futebol, as suas regras, a sua organização? São factores externos, são os seus heróis? Pelé, Di Stefano, Maradona, são superiores a Gareth Edwards, Jonah Lomu e Jonny Wilkinson? O Boca Juniors é mais atractivo, pelas berrantes cores que tirou da bandeira sueca, pelo formato peculiar de La Bombonera, que os New England Patriots?
Há que realçar ainda dois pormenores. A arbitrariedade do futebol, o facto de se tratar de uma civilização desnecessária, em que podia não ser este mas outro qualquer a ocupar o lugar de desporto‑rei, torna todos os seus passos também mais significativos. Cada golo marca a história do futebol, está a forjar a sobrevivência da sua civilização, o que faz dela, ao mesmo tempo, uma espécie de ficção. Trata‑se de uma civilização verdadeiramente mitológica porque os seus actores, embora reais, são inventados, estão a criar uma história que não é necessária. Esta aliança entre verdade e fantasia, o cimento das mitologias, compõe no futebol o centro da realidade. Ácteon é um herói lendário porque viu a deusa nua e acabou perseguido pelos próprios cães; Charisteas é um herói porque, com uma cabeçada vitoriosa numa bola, derrotou a última nação que se atravessava entre um improvável bando de gregos inexperientes e a glória. Há no futebol qualquer coisa mágica, própria do encantamento ficcional, em que objectos e acções improváveis ganham um estatuto que não tem realidade e são decisivos para a consagração ou desgraça de uns e outros.
Este jogo tem, ao mesmo tempo, outra característica fundamental para o seu interesse enquanto civilização. É que toda a gente sabe quando é golo. Podemos discutir se o catenaccio é melhor que o gegenpress, mas no fim do jogo todos sabemos dizer quem ganhou e quem perdeu. Enquanto num grande império as causas para o seu êxito podem passar despercebidas, no futebol há uma maneira simples de identificar os heróis: ganharam. Podemos não saber o sentido das civilizações, mas sabemos o objectivo do jogo. E por muito que haja modulações complexas deste objectivo, isto leva a uma identificação completa dos seus momentos‑chave: aqueles que tornaram possível ganhar mais vezes.
É por vezes difícil estudar as grandes civilizações porque não sabemos bem qual é o seu propósito. É este, até, muitas vezes, o objectivo principal do estudo: saber o que é que queriam portugueses e espanhóis quando se lançaram ao mar, ou os Ptolomeus quando construíram o seu poder no Egipto. Com o futebol, no entanto, sabemos a causa da civilização: é o golo. Tudo nasce e vive para marcar golo. Estudar o futebol é estudar o império Romano sabendo qual é o sentido da vida. Temos a determinação fundamental que nos permite organizar tudo. Enquanto um estudo sobre qualquer coisa real corre sempre o risco de se tornar inútil, porque corre sempre o risco de passar por cima da pergunta decisiva — para que é que se construiu tudo isto? E para que é que precisamos de o saber, se nem sabemos se isso nos ajuda a alcançar um objectivo que não sabemos qual é? — um estudo sobre o futebol trabalha com a pedra filosofal na base. No futebol sabemos em nome de que é que Beckenbauer ficou em campo contra a Itália com um ombro partido ou porque é que Lars Ricken a passou por cima do guarda‑redes Peruzzi, no seu primeiro toque na bola, na final da Champions entre o Dortmund e a Juventus: é tudo em nome do golo. Os patrocínios, os estádios, as claques, os hinos. Não precisamos de procurar o significado deles. Assistimos ao milagre de uma civilização que conhece o seu propósito e em que este é incontestado. Isto também enriquece a sua história e dota‑a de uma variedade de heróis invulgarmente grande para o seu tempo de existência.
Enquanto os grandes heróis romanos dependem da interpretação que façamos da história e dos propósitos da civilização, os heróis do futebol podem garantir por si próprios o seu lugar na história. Basta ganharem, ganharem mais vezes do que os outros. Ninguém pode dizer que o objectivo era afinal outro e que, como Catão era afinal melhor do que César, Baggio e não Taffarel é o verdadeiro herói de 94.
Esta consciência do propósito define o herói, mas ao mesmo tempo amplia as suas possibilidades. Todos querem imitar o herói, mas o que é importante imitar não é o triângulo no cabelo de Ronaldo, mas sim os seus golos. Daí que tanto Romário como Haaland, o baixinho e o enorme viking, possam ser heróis. A história é mais rica porque conhecemos o seu propósito. Todos os que o cumprem, nas maneiras mais diferentes — os que impedem a bola de entrar e os que a põem na baliza — podem ser protagonistas. Basta perceber‑se de que modo contribuem para ganhar, ou para ganhar mais vezes.
Valdano costuma dizer que ainda falta, à humanidade, o grande romance sobre o futebol. Embora a ideia seja compreensível, parece‑nos um equívoco. Ficção sobre ficção poucas vezes resulta, e o futebol é já uma peculiar forma de ficção em que — tal como acontece com a música — a irrealidade se traduz numa linguagem sem significado.
O futebol é um mundo não panglossiano em que quase tudo podia não ser o que é. Não é fácil, sequer, perceber até que ponto a história do futebol está montada sobre uma série de jogadas arriscadas que podiam ter feito dele outra coisa. Não falamos apenas do êxito ou da popularidade do futebol, que podiam ser maiores ou menores. Até o facto de o futebol ser aquilo que é, de não falarmos de outro jogo quando falamos de futebol, depende de uma história contingente até ao limite, de uma série de golpes que moldaram o destino deste jogo.
Todas as civilizações nascem, também, do confronto entre uma (ou várias) culturas e aquilo que as rodeia. O que mostra Gilberto Freyre para o Brasil — que o catolicismo português, no simples contacto com o trópico, com a variação das distâncias ou do clima, mudou de feição sem precisar sequer de mudar as ideias — vale para qualquer civilização. Mais, qualquer cultura tem em si os elementos para se negar a si própria, pelo que dizermos que o futebol nasce do contacto entre uma pulsão aristocrática e este acto específico de pontapear uma bola para dentro de uma baliza implica uma consciência de tudo o que contraria essa pulsão e de tudo o que, nela, se altera no confronto com este acto aparentemente insignificante. O futebol enquanto cultura nasce da junção entre este gesto e um modo de pensar, próprio de uma cultura aristocrática do século XIX, e das reacções que surgem deste encontro. Houve momentos em que este espírito aristocrático quase destruiu o desporto, e outros em que o desporto tornou irreconhecível o espírito, até chegarmos ao ponto em que nenhuma das coisas explica adequadamente o futebol, porque o futebol já tem um espírito próprio.
Daí que, ao dizermos que o futebol nasce de uma pulsão aristocrática, não estejamos a dizer que é um jogo aristocrático. O que queremos dizer é que esse espírito foi decisivo para moldar o futebol tal como o conhecemos, mesmo que ele não seja um produto interno do mundo aristocrático: é muito mais do que isso, mas constitui‑se em relação a isso. Às vezes em choque, outras em consequência, mas sempre em relação. Há uma mundividência aristocrática que nunca abandona o futebol e que está codificada das mais variadas formas.
Para as perceber, contudo, convém que nos aproximemos minimamente desta mentalidade aristocrática. O século XIX é o tempo dos grandes golpes na aristocracia enquanto classe política. Por muito que se mantenham privilégios imateriais, riquezas, terras, uma rede de relações imensamente favorável, o século XIX é o século em que, do ponto de vista político, a aristocracia acaba. Pode manter prestígio social, mas a sua condição política — isto é, os direitos, cargos, representações, que derivam da sua existência enquanto classe — é fortemente restringida.
Ora, uma das respostas dominantes desta aristocracia ao seu desaparecimento político é o refúgio num desinteresse pelo fenómeno político. O aristocrata excêntrico é um arquétipo oitocentista; os netos dos validos dos reis absolutos mostram a sua superioridade social pela indiferença em relação à sociedade. São excêntricos porque não ligam à sociedade que prescinde deles; é o tempo da arte pela arte, da estética acima da moral; os «Bright young things» do princípio do século xx que se entretêm a pôr a inteligência ao serviço da futilidade, a linguagem codificada e afectada da «upper class», os jovens que se gastam nos clubes como nos romances de P. G. Wodehouse, enfim: uma classe habituada a viver na parte superior da ordem social e que reage à sua expulsão dessa mesma ordem celebrando a sua inutilidade. Um mundo com meios mas sem função, que se pode entregar por completo a uma vida lúdica. Não admira que todos os desportos cresçam de popularidade entre os aristocratas do século xix. O jogo, o bacará, a roleta, mas sobretudo o desporto, porque o desporto tem um sainete especialmente aristocrático: o desporto exige esforço, e nada é mais fútil do que o esforço despendido em algo sem propósito funcional.
Há um lado inegavelmente decadente no desporto, que torna estranhamente harmoniosa a relação entre Oscar Wilde e o filho de Lord Douglas, o inventor das regras do boxe. Há qualquer coisa wildeana no homem que escolhe infligir dor a si próprio. O mundo da poesia chã de Baudelaire, da poesia que chocou os salões com o prosaísmo das suas imagens, é o mundo do culto pelo corpo, da actividade não subordinada ao espírito.
É claro que também há outras ideias típicas do mundo oitocentista que confluem no desporto: um velho código de honra que, não podendo ser canalizado para grandes feitos políticos, se contenta com a ideia de actos abnegados, por desporto, sem interesse ou fim à vista; um pedagogismo sanitário (é o tempo da penicilina e de Pasteur) que olha para o ar livre e para o robustecimento como uma forma de melhorar o homem; tudo isto, progresso, eugenia, cavalheirismo, tempo livre, vontade de fugir das cidades sujas pela indústria para o campo, cumpre o seu papel; o importante é que o futebol medra nos meios aristocráticos e podia não ter sobrevivido a isso.
O futebol joga‑se, naturalmente, nos colégios e universidades, sítios em que há grupos grandes de rapazes, espaço, tempo‑livre e a obrigatoriedade de o gastar nesses espaços. Ora, o modo de interacção que estes jovens conhecem é o dos clubes de campo ou da cidade. Os miúdos que jogam à bola são os que, acabado o colégio, passarão os seus tempos no White’s, no Brooks, no Puerta de Hierro ou no Turf. Estes clubes são o seu horizonte, pelo que quando decidem fundar clubes de futebol, é neles que estão a pensar. Não numa equipa, que jogará contra outras equipas. Um clube é ao mesmo tempo uma associação auto‑suficiente e não exclusiva. Quando se forma um football‑club, o que se está é a juntar um grupo de pessoas, contra quem se vai jogar, a partir das quais se formarão equipas, e de tal modo que até se poderão criar as próprias regras.
Alguns farão clubes que jogarão futebol tal como se joga em Rugby — podendo agarrar a bola com a mão, correr com ela, etc. –, outros jogarão à moda de Cambridge, outros de Queen’s Park, outros farão as suas próprias regras. A ideia do futebol como um jogo uniforme é, neste tempo, uma ideia bizarra. Perceber‑se‑ia se os clubes fossem feitos a pensar para fora, como organismos que precisam de outros para competir; mas os clubes do princípio do jogo são o sítio em que se compete. Quem quer jogar deste modo, entra no clube; se quer jogar de outro, entra noutro clube. Não é estranho, assim, que muitos dos primeiros atletas militem em vários clubes. São de um quando querem jogar de certa maneira, de outro quando querem jogar de outra maneira ou com outras pessoas.
É curioso pensar que o futebol podia ter evoluído assim, fazendo deste jogo específico um modo, entre outros, de um fenómeno mais alargado. Teríamos provavelmente um mundo cheio de maneiras diferentes de jogar futebol, e talvez o jogo com a bola redonda não fosse sequer dominante. Para que o futebol tal como o conhecemos se tornasse dominante foi preciso que a sua diáspora se organizasse de uma maneira específica. Não basta um grupo de rapazes com uma bola para espalhar o futebol. Isso poderá espalhar o género, sim, mas criará muitas espécies diferentes. Basta ver os sítios em que outros tipos de futebol são mais populares para o verificarmos imediatamente. Não há um futebol específico russo ou chinês, mas há futebol americano, gaélico ou australiano e, dentro do Football-Rugby, rugby union e rugby league. Nos lugares em que o contacto entre as elites inglesas e o estrangeiro é mais rápido, e em que provavelmente o futebol se espalhou de forma menos organizada, nasceram tipos de futebol quase como denominações protestantes.
É isso que faz de Ebenezer Morley e dos seus companheiros uns improváveis heróis do futebol. É certo que, por volta de 1860, um organismo regulador era quase uma inevitabilidade. Havia cada vez mais clubes de futebol, e alguns queriam jogar entre eles, escalando a competição.
Isso obrigava, no entanto, a criar regras de compromisso de cada vez que clubes que não jogavam segundo o mesmo código se encontravam. O clube que Morley fundou, por exemplo, fez logo o seu segundo jogo contra o Blackheath Football Club, que jogava segundo as regras de Rugby. Imagine‑se o que seria compor, para um jogo, um conjunto de regras de compromisso que não injustiçasse nenhum dos oponentes.
Tornava‑se, assim, necessário encontrar um organismo que regulasse o jogo; ora, é aí que a acção de Morley e dos seus comparsas se mostra um daqueles golpes providenciais que salvam o destino por vir de uma história gigantesca. Na reunião convocada para criar a Football Association, havia uma larga maioria favorável à adopção de regras, no geral, semelhantes às de Rugby. Se Morley não tivesse adiado sucessivamente a reunião até ao dia em que encontrou uma maioria favorável às regras como hoje as conhecemos, fazendo dessa artimanha o rapto das Sabinas do mundo do futebol, provavelmente não teríamos o jogo tal como hoje o vemos e jogamos. A Football Association, que todos conhecemos da mítica FA Cup, foi absolutamente determinante para a consolidação do futebol. Aliás, o seu êxito foi tal que, à medida que o desporto crescia, se criaram associações análogas que reconheciam o modo como o desporto tinha de ser dirigido. Uniformidade absoluta de regras, transformando os clubes em praticantes, e não donos, da modalidade: entre Roma e Lutero, o futebol escolhia o modelo de Roma. A FA foi tão eficaz, que todas as formas de futebol perceberam a necessidade de se organizarem deste modo. Quando Will Camp define as regras do futebol americano, cria‑se em seguida a associação; o rugby league e o rugby union separam‑se também em duas associações, a Rugby Futebol Union e a, hoje, RFL, anterior Northern Rugby Football Union. Assim nascem a FIFA, a UEFA, e todas estas organizações com um papel aparentemente incompreensível no futebol. Pensar que o futebol se organiza em torno de associações que surgiram depois dos clubes e assumiram o controlo do jogo, não agregando, mas apertando o cerco ao modo como o futebol se joga, ajuda a perceber bem a importância da FA.
Note‑se que esta organização dá um passo que faz do futebol um caso praticamente único no desporto. Há poucas situações em que a regra seja tão claramente o jogo como no futebol. Enquanto no râguebi se adaptam as leis ao modo como se quer jogar — passando a proibir a escolha de formações ordenadas nas faltas, para diminuir as paragens no jogo, ou mudando as regras de introdução da bola nos pontapés para fora, garantindo um jogo mais ofensivo — no futebol a ideia de alterar uma regra é quase sacrílega. O que distingue o futebol é esta fidelidade quase canina (com alguns ajustes ao longo dos anos, claro, mas incomparavelmente mais restritos do que aqueles que vemos noutros desportos) às suas regras, no sentido em que são estas que nos dão a essência do jogo. A lei capta a essência do futebol, não está subordinada ao jogo — é o próprio jogo.