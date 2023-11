Um tem tudo certo, outro é mais desorganizado. É verdade que as declarações que José Luís Carneiro entregou no Tribunal Constitucional — por ter menos rendimentos e alterações — são mais fáceis de preencher sem erros, mas Pedro Nuno Santos tem tido um histórico de falhas e atrasos. É isso que mostram os documentos dos dois principais candidatos à liderança do PS, consultados pelo Observador no Palácio Ratton.

É, assim, do lado de Pedro Nuno Santos que se encontram mais problemas. O ex-ministro das Infraestruturas não declarou a venda de duas casas, comunicou com mais de um ano e meio de atraso a compra de um Land Rover Defender avaliado em cerca de 90 mil euros e chegou a entregar uma declaração mais de quatro anos depois do prazo.

Apesar das falhas, Pedro Nuno Santos nunca chegou a incorrer numa ilegalidade porque o Tribunal Constitucional — que ao longo dos anos esteve com reduzidos meios de fiscalização — não detetou esses erros. De acordo com a lei, quando as falhas são sinalizadas, o TC informa o político e este tem 60 dias para retificar tudo. Só se não o fizer é que incorre num processo administrativo que pode levar à perda de mandato. A ineficácia na fiscalização poupou o governante — que demonstra alguma desorganização ao longo dos últimos anos no processo da entrega de declarações de rendimentos.

