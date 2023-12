O antigo ministro da Administração Interna está de regresso à vida política e pública depois de arrumados os processos em que estava envolvido. O antigo membro do núcleo duro de António Costa entende que o PS “renovou” a vontade em manter a porta aberta a um acordo à esquerda com a vitória de Pedro Nuno Santos, que apoiou nas diretas do partido.

Acreditando que o PS vai manter a “tradição” de unir as várias sensibilidades, Eduardo Cabrita sai ao ataque a Marcelo Rebelo de Sousa que diz ter decidido a marcação de eleições antecipadas de forma “apressada” e que fez “o oposto de Jorge Sampaio” ao não ter explorado todas as opções políticas.

Quanto à justiça, lembra que o Ministério Público “é autónomo mas não é independente” e que “se caracteriza pela hierarquia” e que tem por função executar a “política criminal definida pelo Governo e pela Assembleia da República” e que por isso deve fazer-se um debate sem dramatismos”. Para Eduardo Cabrita, o parágrafo da PGR “não tem substância”, mas “gerou dúvidas” suficientes para justificar a demissão de António Costa.

