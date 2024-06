O olhar inquietante que Yoshitomo Nara não consegue explicar revela-se no Guggenheim de Bilbao

Foram precisos três anos de persistência para conseguir reunir no País Basco as 128 obras de várias coleções privadas, museus japoneses, americanos, suíços e franceses. Lucía Aguirre, comissária da exposição, revela que procuravam uma retrospetiva com um cariz “pessoal”, que atravessasse as quatro décadas de criação. A prová-lo está o facto de a mostra arrancar com um esboço de 1984 e culminar com um quadro de 2023, Midnight Tears, concebido durante a preparação da exposição e que a comissária diz ao Observador ser “improvável” que tenha sido antes mostrado.

É uma das últimas obras no percurso da mostra, que desagua numa área temática em que o artista descortina o lado ativista com o qual se comprometeu nas últimas duas décadas — a viagem que fez ao Afeganistão em 2003 é apontada pela comissária como um ponto de viragem, tal como a tragédia nuclear em Fukushima em 2011. No War, Stop the Bombs, Peace Girl, From The Bomb Shelter, Casa titulam algumas obras.

O desenho expositivo, imaginado pelo artista, dá espaço às obras para que respirem, para que se instale a melancolia e incerteza emanada pelas pinturas. Há olhos em lágrimas, lábios franzidos à beira de um sorriso, bocas fechadas, emoções contidas.

“Às vezes as pessoas dizem que não querem ver as minhas obras, ou que não querem que os filhos as vejam”, diz o artista. As personagens recorrentes de Nara podem ser infantis, mas o que evocam é mais universal. “São meninas porque o dizemos nós, e se lê nos títulos [das obras], mas não têm género nem idade”, atenta a comissária da exposição. “O seu universo é muito mais complexo e profundo do que a aparência sugere. É um dos grandes pintores do nosso tempo, mas, acima de tudo, dos que melhor transmite humanidade com a sua obra”.

O Observador viajou até Bilbau a convite do Museu Guggenheim Bilbao