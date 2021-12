FP-25 de Abril. O processo judicial que foi desaparecendo aos poucos

Este artigo é a terceira parte da série especial multimédia “Os Anos de Chumbo das FP-25 de Abril”, constituído por quatro artigos e três episódios de um podcast especial. Amanhã, leia “Mais de 40 anos depois, onde estão e o que fazem os ex-FP-25”. Para ter uma experiência multimédia mais completa, veja este artigo num computador.

O dia tinha sido longo com a operação lançada de norte a sul do país para deter dezenas de suspeitos de integrarem as FP-25 de Abril. O telefone tocou na casa do diretor da Polícia Judiciária, Carlos Picoito, e do outro lado da linha estava o então coordenador da Direção Central de Combate ao Banditismo (DCCB) a dar-lhe conta de um volte face na investigação que decorria há meses: o juiz de instrução que estava a ouvir os detidos decidira emitir mandados de detenção para a cúpula da organização. Um deles seria destinado a Otelo Saraiva de Carvalho, o estratega do 25 de Abril que a PJ tinha evitado deter naquele momento para não provocar qualquer reação violenta.

Já era tarde para avisar fosse quem fosse. O primeiro-ministro, Mário Soares, que nas últimas semanas já tinha manifestado várias vezes publicamente a necessidade de uma resposta às ações terroristas no país — que se tinham intensificado nos meses anteriores — estava em visita oficial ao Japão. Mas era com o ministro da Justiça, Rui Machete, que Picoito falava habitualmente. O diretor nacional da PJ decidiu então avisar o ministro no dia seguinte. Pelas 9h da manhã, já estava a tocar à campainha, na Avenida do Brasil, em Lisboa, para lhe revelar o que ia acontecer em breve.

Os mandados de detenção tinham sido emitidos no maior secretismo possível e entregues em envelopes fechados aos inspetores da PJ que iam executá-los. Isto depois de ouvidos alguns elementos das FP-25 que garantiam que Otelo estava nas reuniões em que participavam. Para reforçar estas suspeitas, os cadernos apreendidos em casa do militar no dia da operação também mostravam alguns elementos comuns aos da organização terrorista. Para o juiz de instrução Martinho Almeida Cruz, era urgente deter a cúpula.

Naquela manhã de 20 de junho de 1984, quando o tribunal estava a dar conta disso por telefone à Direção da Arma de Artilharia, onde Otelo prestava serviço, Rui Machete estava a caminho ou mesmo já no Palácio de Belém para informar o então Presidente da República, Ramalho Eanes — o mesmo Presidente que retirou a Otelo a liderança do COPCON, no 25 de Novembro, e que derrotou Otelo em eleições presidenciais por duas vezes. “Não passava pela cabeça de ninguém que o Presidente da República não fosse posto ao corrente de um facto desses, que ia ter repercussão política e interna”, diz Carlos Picoito ao Observador, 37 anos depois — ele que, antes de chegar à PJ, foi chefe de gabinete do ministro da Justiça que antecedeu Rui Machete.