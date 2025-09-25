O que fazem artistas e agentes numa feira de música internacional? "O nosso mercado é pequeno, precisamos de mais"

“Só que o mercado em Portugal torna-se limitado, é pequeno, então o passo natural para este projeto é expandirmo-nos, precisamos de mais”, diz Fidju Kitxora. “Em Portugal, fazer uma circulação implica voltar a tocar em certos sítios, o que logicamente também vai originar uma necessidade de revitalizar o repertório. Mas como existe um contexto internacional que ainda pouco vivenciámos, também não há necessidade de sentirmos já essa ansiedade de querer um novo trabalho, não é? Acho que estes eventos servem para conseguirmos tirar o máximo proveito do que já foi feito, do que está maturado e não achar que temos já de partir para outra. Mas ainda estamos a gatinhar neste contexto internacional”, diz, aludindo ao facto de em breve ir tocar a outros showcase festivals na Europa, como o neerlandês Eurosonic, depois de já ter estado no início do ano numa convenção deste género na Estónia.

Acabaram de fazer o soundcheck durante a hora de almoço, sob o sol abrasador da Catalunha, mas a performance só arranca à meia-noite, num ambiente noturno e propício à agitação e catarse. “Num festival destes talvez não tenhamos um retorno humano como gostamos de ter, com um lugar cheio, há vários showcases a acontecer, muita circulação e se calhar a apreciação pode ser mais superficial. Mas basta haver um ou dois programadores a gostar que já faz uma diferença no que concerne a resultados práticos. O objetivo é conseguirmos mais concertos, outro tipo de circulação e, seja como for, também são festivais em que existe uma maior troca entre artistas, em que saímos com amizades e experiências, o que para nós já é um jogo ganho.”

A música feita em Portugal é amplamente diversa e outro dos projetos da delegação nacional que se fez representar em Vic foram os Move — banda de free jazz que junta o baterista português João Valinho, o saxofonista brasileiro Yedo Gibson e o baixista brasileiro Felipe Zenicola, radicados em Portugal, ainda que no MMVV só se tenham apresentado com os dois primeiros elementos, em parceria com outra dupla de músicos.

“É sempre importante tocarmos neste tipo de festivais para solidificar a nossa presença cá fora”, conta-nos João Valinho. “Apesar de termos feito vários concertos no estrangeiro, sentimos uma dificuldade em projetar-nos fora de Portugal.” Yedo Gibson destaca a importância da editora portuguesa dos Move, a muito reputada Clean Feed, que se tem revelado uma “força imensa” neste processo, para espalhar raízes no circuito do jazz moderno e da música de improvisação.

“Portugal é um país que não tem muitos espaços abertos para esta música, então fica limitado fazer tours em Portugal, porque num ano faz-se tudo”, comenta Yedo Gibson, logo complementado por João Valinho. “Procuramos sempre a internacionalização, até porque não conseguimos ser músicos profissionais só em Portugal. Há mesmo uma necessidade de levar a música e o trabalho que fazemos para todo o lado possível, apresentar o que fazemos a mais pessoas.”

Um dos discos que já gravaram foi Free Baile — Live in Shenzhen (2024), um álbum ao vivo na China, onde atuaram perante uma plateia efusiva de cerca de mil pessoas. “Tinham todos os nossos discos individuais e de outros projetos, ficámos duas horas e meia a dar autógrafos, foi mesmo impressionante, uma situação muito inusitada. Até agora não entendemos muito bem o que aconteceu”, diz Gibson sobre uma das provas dadas que têm no que diz respeito à internacionalização.

Depois do fado, onde notavelmente se destaca o nome e a carreira de Amália Rodrigues, terão sido os Madredeus os músicos portugueses a fazerem um percurso internacional mais consistente — durante os anos 90, numa época em que os custos de andar em digressão eram mais dispendiosos e os desafios eram outros. Hoje, um dos músicos essenciais na história da banda, Rodrigo Leão, tem na filha Sofia Leão, de 19 anos, uma herdeira musical que também procura construir o seu caminho.