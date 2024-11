O rei que não gostava de posar, uma princesa artista, e um símbolo do poder absoluto: as novas aquisições do Palácio de Queluz

Com o modelo no Brasil, e o artista sem tempo para cruzar o oceano, impôs-se uma manta de retalhos de referências visuais. À distância, o pintor que retratou Napoleão produzia um retrato até aqui desconhecido do então Príncipe Regente. O mesmo a quem, feito já D. João VI, seria oferecido um peculiar relógio ligado a Luís XVI, e que mais de 200 anos depois faz o seu caminho até esta morada, uma das prediletas da princesa que iluminou na tela a imagem da Virgem Maria. Não se cruzassem todas estas personagens na história de um monumento que foi residência oficial, retiro de verão e ainda discreto cárcere quando a loucura tomou conta de D. Maria I.

Com forte pendor político, em tempos de especial turbulência no país e na Europa, ou com um carácter marcadamente afetivo, três novas peças juntam-se ao acervo do Palácio Nacional de Queluz, e acrescentam camadas de história e interpretação a este destino. O lote de aquisições da Parques de Sintra, que assumiu a gestão do monumento em 2012, representou um investimento total de cerca de 100 mil euros. Uma delas exigirá maiores cuidados mas ficará disponível no próximo ano. As outras duas, adianta ao Observador Hugo Xavier, conservador no Palácio, deverão poder ser vistas no palácio até ao final do ano.

Um “patchwork” de referências para pintar o rei que se aborrecia com retratos

Consta que D. João VI não apreciava posar para os artistas, de resto o pintor em causa nunca ter-se-á deslocado ao Brasil, destino onde a família real portuguesa residia desde 1807, na sequência das invasões francesas. Não sendo incomum à época, a verdade é que torna todo o processo ainda mais interessante, até pela forma como a peça foi criada. “Essa informação está numas cartas que o próprio escreve à irmã, que casou com um infante espanhol. Eram muito ligados e foram-se correspondendo mais do que uma vez por mês. A certa altura D. João recebe a carta sobre a vinda a Lisboa de um retratista italiano, Giuseppe Trono, porque a irmã estava sempre a pedir-lhe um retrato como memória. Mas ele dizia que era muito aborrecido estar parado.”, explica Hugo Xavier. Por curiosidade, D. João VI acabou por ser um dos monarcas mais retratados, devido ao longo reinado, ainda durante a regência e depois já no trono.