Pais, filhos e fantasmas: as vozes da família ecoam nos palcos de Avignon

As ruas estão vestidas de cartazes que anunciam centenas de espetáculos. Em Avignon, cidade no sul de França que triplica a população por altura do Festival de Teatro, as esplanadas nunca estão vazias e a conversa é sempre interrompida com alguém que teima em “vender” o seu espetáculo.

Artistas independentes multiplicam-se em performances ali mesmo, na rua. Outros chamam a atenção para o que se mostra nos palcos dos pequenos teatros que surgem como cogumelos pela cidade, com peças a todas as horas do dia.

No caso do Festival de Avignon, na sua 79.ª edição e com o português Tiago Rodrigues como diretor artístico, os bilhetes para os espetáculos voaram há muito. Quase todas as récitas estão esgotadas, levando a intermináveis filas para bilhetes de última hora. A situação é normalizada e há até um grande quadro onde constam bilhetes e notas soltas: “vendo bilhete para o espetáculo x no dia y” ou “troco para o dia z”. O que ninguém quer é perder os espetáculos que só daqui a meses, quando não anos, poderemos ver nos grandes palcos europeus.

No meio desta azáfama artística, há um festival que acontece em paralelo. Chama-se OFF, foi criado em reação ao festival oficial, e este ano dá destaque à língua portuguesa, já que tem o Brasil como país convidado.

Num final de tarde, duas dezenas de pessoas estão sentadas no chão na praça Place de la Principale. Escutam um homem que, envergando um traje completo de baiana, prepara uma massa. A mesa está posta e ouve-se Pai e Mãe, de Gilberto Gil, canção de 1975, expressão de uma revolução no comportamento masculino. “Eu passei muito tempo/ Aprendendo a beijar outros homens/ Como beijo o meu pai”.