Para "preservar património" e "projetar o futuro": como é formada a Coleção de Arte Contemporânea do Estado

Foz Coa, em setembro, será a próxima paragem da Coleção. Ali serão expostas as obras resultantes da política de aquisições relativa a 2020. Além disso, garante David Santos, o contacto com “várias entidades para promover a descentralização da coleção”, já foi iniciado.

E como pode esta política ajudar o mercado a crescer? O curador da Coleção dá a resposta: “Pensamos que a atual política de novas aquisições, pela sua estratégia e amplitude orçamental, representa, por si só, um importante incentivo ao desenvolvimento do sistema artístico português, tanto em termos puramente artísticos como comerciais, pois reabilitou uma relação mais estreita entre os organismos e instituições do Estado ligados à arte contemporânea e o sistema galerístico ou de produção independente do nosso país. Acentuar esse desígnio é o grande objetivo para os próximos anos.

Uma mais-valia no panorama dos acervos dos museus nacionais já existentes, a CACE, afirma David Santos, “terá sempre um papel decisivo na valorização das coleções e do património artístico contemporâneo das nossas instituições, pois ela está e estará sempre ao dispor de todas as entidades que desempenham um papel decisivo nesta área. Aliás, o facto de a grande maioria das obras que a constituem estarem neste momento em depósito em várias instituições museológicas e centros de arte contemporânea é bem revelador dessa importante e estreita relação”. A Fundação de Serralves, a Fundação do Centro Cultural de Belém, a Fundação Arpad Szenes – Vieira da Silva, o Museu Nacional de Arte Contemporânea (Chiado), Município de Aveiro ou o Centro de Arte Contemporânea de Coimbra, são alguns dos espaços onde se guarda a Coleção.

A árvore da “Liberdade” continua a crescer. O movimento é o mesmo do da CACE, ambas à espera de um amadurecimento cada vez mais frutuoso.