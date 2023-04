Este é o terceiro de oito artigos sobre a história e nomenclatura do calçado e suas marcas mais conhecidas. Os anteriores podem ser lidos aqui:

Pé chato, joanetes e outras mazelas

Pontualmente, ouvem-se vozes que denunciam os ínvios caminhos que o calçado tem tomado nos últimos séculos e as disfuncionalidades e problemas de saúde que tal tem gerado – estes fazem parte do cenário mais vasto a que Daniel E. Lieberman, autor de A história do corpo humano: Evolução, saúde e doença (ver Ascensão e queda do macaco todo-o-terreno), designa como as “doenças de abundância, novidade e desuso”, resultantes do crescente conflito entre as características do corpo humano que resultaram de milhões de anos de selecção natural e as condições que esse corpo encontra nas sociedades modernas – assunto também tratado por Vybarr Cregan-Reid em Alteração primata: Como o mundo que criámos nos está a mudar (ver A cadeira e outros grandes inimigos da humanidade). Perante este desacerto, escreve Lieberman no capítulo final da obra citada, a nossa tendência é para tratarmos “os sintomas dessas doenças, porque é mais fácil, mais rentável e mais urgente do que tratar as causas”, mas “ao fazê-lo estamos a perpetuar um ciclo de retroacção pernicioso – a desevolução – entre a cultura e a biologia”.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.