Porque nos lembramos tão mal de coisas que aconteceram ontem?

Uma iniciativa

Ontem de manhã, vestiu uma camisola castanha ou preta? À tarde, quando saiu do trabalho, disse “até amanhã” aos colegas ou saiu sem dizer nada porque estava ao telemóvel? À noite, jantou carne ou peixe? E leu três páginas do livro ou adormeceu ao fim do primeiro parágrafo?

Ao tentar trazer estas memórias à tona, podemos sentir um vazio inesperado. A memória — que muitas vezes consideramos um arquivo fiável da nossa vida — pode ser surpreendentemente pouco fidedigna quanto a estes pormenores do dia a dia: lembramo-nos de episódios da infância com uma nitidez quase fotográfica, mas hesitamos quanto ao que aconteceu há apenas vinte e quatro horas. Afinal, porque é que nos lembramos tão mal de coisas que aconteceram ontem?

Temos vários tipos de memória e um dos mais relevantes para recordarmos este género de acontecimentos é a memória episódica, que “corresponde à capacidade de recordar eventos passados, incluindo os detalhes associados a esses acontecimentos — como o tempo, o lugar, as pessoas e os objetos envolvidos”, explica Ana Luísa Raposo, professora associada da Faculdade de Psicologia da Universidade de Lisboa.

A coordenadora do grupo de investigação Memória e Linguagem, onde estuda precisamente como funciona a memória humana, frisa que a memória episódica se distingue de outros tipos de memória a longo prazo, “como a memória semântica, que se refere ao conhecimento geral que temos sobre o mundo, independentemente da experiência pessoal — por exemplo, a memória para factos, conceitos ou normas sociais.”

Simplificadamente, o processo de memória tem três fases:

A codificação ou formação: o momento em que o cérebro regista a informação; O armazenamento ou consolidação: quando a informação é guardada de forma estável; A recuperação — o ato de lembrar, isto é, de ir buscar a memória guardada.

O esquecimento pode ocorrer em qualquer uma das etapas deste processo. Por exemplo, “quando estamos cansados ou distraídos, a formação ou codificação da memória pode ser afetada”, explica Ana Luísa Raposo. Por outro lado, diz, as emoções fortalecem o armazenamento da memória, porque envolvem a comunicação entre duas regiões-chave do cérebro: o hipocampo, responsável pela formação e consolidação da memória, e a amígdala, ligada ao processamento emocional. O que significa que “acontecimentos emocionalmente intensos tendem a ser recordados de forma mais duradoura do que eventos neutros.”