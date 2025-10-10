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Primeira fase do plano de paz para Gaza assinada, a reta final da campanha autárquica e a entrega do OE 2026. As imagens da semana

Foi assinada a primeira fase do plano de paz para Gaza. Em Portugal, a campanha eleitoral acaba esta sexta-feira e o governo entregou a proposta do Orçamento de Estado para 2026. As imagens da semana.

Esta semana ficou marcada pela aprovação da primeira fase do acordo de cessar-fogo em Gaza, o primeiro passo para alcançar a paz naquele território.

O processo de aprovação do cessar-fogo em Gaza foi resultado de uma intensa coordenação internacional, mas a primeira confirmação de que algo iria mesmo acontecer deu-se quando o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio entrou, sem aviso prévio, numa reunião sobre o movimento antifascista Antifa e comunicou pessoalmente a Donald Trump que o acordo estava muito perto de ser finalizado.

Rubio entregou a Trump um bilhete, escrito à mão segundos antes, a pedir aprovação imediata para que fosse feita uma publicação exclusiva através das redes oficiais do Presidente. A proposta foi desenhada com apoio direto dos EUA e envolveu a mediação do Egipto, do Qatar e da Turquia.

Após os entendimentos iniciais, todos os representantes das partes envolvidas — Israel, Hamas e os países mediadores — assinaram o acordo. O documento prevê, numa primeira fase, que o Hamas liberte todos os reféns ainda vivos e entregue os corpos dos mortos. Já Israel retira parcialmente as suas forças militares e liberta centenas de prisioneiros palestinianos. Netanyahu reuniu-se com enviados especiais americanos, incluindo Steve Witkoff e Jared Kushner (genro de Trump), para discutir os detalhes finais e dar garantias de execução do acordo.​ A aprovação formal decorreu numa reunião do Conselho de Ministros israelita, liderada por Netanyahu, que votou favoravelmente o acordo em simultâneo com o anúncio público feito por Trump.

Este acordo foi tornou-se o maior avanço diplomático das negociações desde o início da guerra, a 7 de outubro de 2023, permitindo ativar a primeira fase do cessar-fogo, a libertação dos reféns e a entrada de ajuda humanitária para a população que está em Gaza.

Após o anúncio de Trump, várias pessoas saíram às ruas para celebrar o cessar-fogo. Em Gaza, foram vários os palestinianos, incluindo crianças, que se reuniram no campo de refugiados de Nuseirat para celebrar com bandeiras, tambores e panelas. Também em Tel Aviv várias pessoas saíram de casa para comemorar — entre música, balões em formato de coração, bandeiras de Israel e dos Estados Unidos da América, houve quem levasse máscaras de Donald Trump.

Em Portugal, a campanha para as eleições autárquicas está na reta final e os líderes dos principais partidos nacionais desdobram-se por várias cidades do país para apoiar os seus candidatos. Em Lisboa e no Porto, as duas maiores cidades do país, as últimas sondagens apresentam empates técnicos entre os candidatos do PS e PSD.

Sem fazer pausa na campanha, o Governo entregou a proposta do Orçamento de Estado para 2026, um dia antes do prazo legal. Joaquim Miranda Sarmento, ministro de Estado e das Finanças, entregou a pasta e a pen ao Presidente da Assembleia da República na quinta-feira. O Observador acompanhou todo o processo dos bastidores da entrega do OE2026.

Nesta fotogaleria pode ver resumo da última semana em imagens.

Três dias após serem detidos por Israel, Mariana Mortágua, Sofia Aparício, Miguel Duarte e Diogo Chaves voltaram a Lisboa.
TOMÁS SILVA/OBSERVADOR
Os quatro portugueses que estiveram na flotilha foram recebidos por uma multidão no aeroporto Humberto Delgado.
TOMÁS SILVA/OBSERVADOR
Os ativistas denunciaram terem sido mal-tratados por Israel e acusaram o país de forjar a sua assinatura em documentos nos quais reconhecem ter entrado ilegalmente em águas israelitas.
TOMÁS SILVA/OBSERVADOR
O novo governador do Banco de Portugal (BdP), Álvaro Santos Pereira (E), é cumprimentado pelo seu antecessor, Mário Centeno (D), na cerimónia de apresentação pública no Museu do Dinheiro, em Lisboa, 06 de outubro de 2025. JOÃO RELVAS/LUSA
Álvaro Santos Pereira, novo governador do Banco de Portugal, é cumprimentado pelo seu antecessor, Mário Centeno, na cerimónia de tomada de posse.
JOÃO RELVAS/LUSA
Marine Tondelier, do partido Ecologistas, fala aos jornalistas após uma reunião com o primeiro-ministro cessante francês. França enfrenta uma crise política, após a demissão do novo governo.
REUTERS
Esta semana fez dois anos desde o ataque do Hamas a Israel. Por todo o mundo houve manifestações. Nesta fotografia, em Frankfurt, na Alemanha, manifestantes participam numa manifestação pró-palestina.
REUTERS
Em Telavive, Israel, várias pessoas participaram numa cerimónia em memória das pessoas que perderam a vida no dia 7 de outubro de 2023.
REUTERS
Desabamento de prédio em Madrid causou quatro mortes e três pessoas ficaram feridas.
Europa Press via Getty Images
Primeiro-ministro e ministro dos Negócios Estrangeiros do Qatar cumprimentam vários elementos das delegações do Hamas, Egipto, Turquia e Qatar, antes do anúncio do acordo de paz para Gaza.
via REUTERS
Durante uma reunião, Rubio entrou discretamente e escreveu à mão um bilhete para Trump: "Precisa de aprovar uma publicação na Truth Social para, em breve, poder anunciar o acordo" e entregou-o.
Getty Images
Após entregar o bilhete, Rubio inclinou-se e sussurrou ao ouvido de Trump.
Getty Images
Trump leu o billhete, ouviu Rubio e anunciou aos presentes na sala: “Recebi uma nota do secretário de Estado que diz que estamos muito perto de um acordo no Médio Oriente e que vão precisar de mim".
Getty Images
Após o anúncio de Trump para o cessar-fogo em Gaza, várias pessoas reuniram-se no campo de refugiados de Nuseirat, em Gaza, para celebrar.
Anadolu via Getty Images
Em Tel Aviv uma pessoa com uma máscara de Trump acena uma bandeira israelita, enquanto várias pessoas celebram o cessar-fogo em Gaza.
REUTERS
Vários palestinianos, incluindo crianças, celebram o cessar-fogo na rua com bandeiras da Palestina.
Anadolu via Getty Images
Paulo Portas, Sebastião Bugalho e Gonçalo Matias, estiveram presentes numa ação de campanha do candidato Carlos Moedas.
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
O secretário-geral do Partido Comunista Português (PCP), Paulo Raimundo, acompanhado por João Ferreira, durante uma ação de campanha da Coligação Democrática Unitária (CDU), no âmbito das próximas eleições autárquicas do dia 12 de outubro, em Lisboa, 4 de outubro de 2025. Mais de 9,3 milhões de eleitores estão inscritos para votar nas eleições autárquicas de 12 de outubro, dos quais mais de 41 mil são cidadãos estrangeiros recenseados em Portugal. ANTÓNIO COTRIM/LUSA
João Ferreira contou com a presença de Paulo Raimundo.
ANTÓNIO COTRIM/LUSA
Mariana Mortágua regressou de Israel e juntou-se à campanha de Alexandra Leitão.
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
Ação de campanha de Carlos Moedas entre Alameda D. Afonso Henriques e a Avenida Morais Soares, em Lisboa.
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
O comício de Alexandra Leitão, candidata à câmara de Lisboa, contou com a presença de José Luís Carneiro, Inês Sousa Real, Marisa Matias e Isabel Mendes Lopes.
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
Luís Montenegro marcou presença no último grande comício da campanha de Carlos Moedas.
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
Filipe Araújo, candidato à câmara do Porto pelo movimento independente, numa ação de campanha com Inês Sousa Real, porta-voz do PAN.
DIOGO VENTURA/OBSERVADOR
Nuno Melo numa ação de campanha de Pedro Duarte, perto do mercado do Bom Sucesso.
DIOGO VENTURA/OBSERVADOR
André Ventura também esteve no Porto para apoiar Miguel Corte-Real, candidato do Chega aquela câmara municipal.
DIOGO VENTURA/OBSERVADOR
Mariana Leitão esteve numa ação de campanha de Pedro Duarte que começou nos Aliados e terminou na zona da Ribeira.
DIOGO VENTURA/OBSERVADOR
O secretário-geral do PS José Luís Carneiro esteve com Manuel Pizarro perto do mercado do Bolhão.
DIOGO VENTURA/OBSERVADOR
A proposta de Orçamento do Estado para 2026 foi entregue ao Presidente da Assembleia da República pelo ministro de Estado e das Finanças Joaquim Miranda Sarmento.
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
O Observador acompanhou, em reportagem, ps bastidores da entrega do Orçamento do Estado.
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
Miranda Sarmento a sair do Ministério com a equipa de secretários de Estado.
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
A equipa do Ministério das Finanças já no Parlamento, a entrar na sala para entregar o documento.
JOÃO PORFÍRIO/OBSERVADOR
Netanyahu em reunião com o enviado especial dos EUA e genro de Trump antes da declaração onde se confirmou que o governo israelita aprovou, em Conselho de Ministros, o acordo de cessar-fogo.
Anadolu via Getty Images
Centenas de pessoas começam agora a tentar regressar às suas cidades em Gaza
REUTERS
GettyImages-2239652140
As tropas israelitas começam a abandonar a Faixa de Gaza
AFP via Getty Images
Centenas de pessoas começam agora a tentar regressar às suas cidades em Gaza
REUTERS
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