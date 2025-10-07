A corrida será renhida no Porto, segundo mostra a sondagem da Pitagórica publicada esta terça-feira. O cenário atual é de empate técnico. Ligeiramente à frente, apenas por 0,2 pontos percentuais, está o candidato apoiado pelo PSD, CDS-PP e IL, Pedro Duarte, que obtém 33,1% das intenções de voto (com a distribuição de indecisos). Por sua vez, Manuel Pizarro, candidato apoiado pelo PS, obtém 32,9% das intenções de voto.

Em terceiro lugar, está o candidato do Chega, Miguel Corte-Real, que se fica pelos 10,4% das intenções de voto. Segue-se o candidato independente Filipe Araújo, com 7% das intenções de voto. Em quinto lugar, está o candidato do Livre, Hélder Sousa, com 3,9% das intenções de voto.

Em sexto lugar está Nuno Cardoso, apoiado pelo Nós! Cidadãos e o Partido Popular Monárquico com 3,3% das intenções de voto, as mesmas do a candidata da CDU, Diana Ferreira. Segue-se ainda Sérgio Aires, candidato do Bloco de Esquerda à Câmara do Porto, que se fica pelas 2,9% das intenções de voto.

O número de indecisos é ainda muito elevado, de acordo com a mesma sondagem: 21,8% dos inquiridos ainda não decidiram o sentido de voto, o que pode mudar drasticamente os resultados.

Ainda assim, 38,2% dos inquiridos desta sondagem acreditam que será Manuel Pizarro o vencedor das eleições. O socialista é também considerado o mais bem preparado para suceder ao atual autarca, Rui Moreira. Por sua vez, os mesmos inquiridos acreditam que Pedro Duarte é quem apresenta as melhores propostas.

Esta sondagem foi realizada pela Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, TSF, JN, Nascer do Sol e ECO com o objetivo de avaliar a opinião dos eleitores recenseados no concelho do Porto sobre temas das eleições autárquicas 2025. Contou com 625 entrevistas efetivas e o trabalho de campo decorreu entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro de 2025.