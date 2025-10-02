O atual presidente da Câmara Municipal de Lisboa e a candidata socialista à autarquia surgem empatados nas sondagens feitas pela Universidade Católica à RTP/Antena 1/Público e também na da Pitagórica para a TVI/CNN Portugal/TSF/JN.

Apesar dos empates técnicos por a diferença entre os dois candidatos estar dentro da margem de erro, na primeira sondagem, a candidatura liderada por Alexandra Leitão recebeu 30% das intenções diretas de voto, à frente dos 28% de Carlos Moedas. Na segunda, verifica-se uma tendência diferente, com o autarca incumbente a liderar com 33%, contra os 30% da cabeça de lista da coligação “Viver Lisboa” (PS, Livre, BE e PAN).

As diferenças também são notáveis na luta pelo terceiro lugar na corrida autárquica. No inquérito da Universidade Católica, Bruno Mascarenhas, o candidato do Chega, surge em terceiro lugar com 12% das intenções de voto, seguido do cabeça de lista da candidatura da CDU, João Ferreira, que aparece em quarto lugar com 8%. Já no estudo conduzido pela Pitagórica, os papéis invertem-se e o candidato comunista recebe 10% das intenções, à frente dos 8% de Mascarenhas.

Existem ainda 11% dos inquiridos que referem estar indecisos em quem votar nas respostas dadas à Católica e 15% na sondagem da Pitagórica.

Caso estes valores se materializem, ambas as coligações protagonizadas por Alexandra Leitão e Carlos Moedas podem eleger entre seis a oito vereadores, respetivamente, com o Chega a abrir a porta da Câmara municipal da capital pela primeira vez para eleger entre um a dois mandatos. A CDU, por sua vez, poderá manter o número de presenças na autarquia, ou perder um dos dois vereadores que atualmente cumprem mandato.

Responderam à sondagem realizada pela Universidade Católica 1.066 pessoas, com uma margem de erro máximo de 2,9% e um nível de confiança de 95%. Já a da Pitagórica reuniu as intenções de voto de 625 eleitores lisboetas, com uma margem de erro máxima de 4% e um nível de confiança de 95,5%.