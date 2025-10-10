O Governo israelita aprovou esta quinta-feira o acordo de paz inicial com o Hamas, que inclui a libertação de todos os reféns israelitas e a retirada parcial do Exército de Israel da Faixa de Gaza.

“O governo acaba de aprovar o acordo para a libertação de todos os reféns — vivos ou mortos”, anunciou em comunicado o gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu.

The government has just now approved the framework for the release of all of the hostages – the living and the deceased. — Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025

A partir deste momento, começa o primeiro prazo de 24 horas para aplicar o cessar-fogo. As Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla inglesa) devem retirar-se para a “linha amarela” marcada pelos Estados Unidos que divide Israel e Gaza.

Após a retirada parcial do exército israelita, tem início um prazo de 72 horas para que todos os reféns, vivos e mortos, sejam libertados pelo Hamas.

Assim que todos os reféns forem libertados, Israel libertará 250 prisioneiros palestinianos que cumprem penas perpétuas e 1.700 habitantes de Gaza detidos após 7 de outubro.

Nesta fase, a ajuda humanitária que entra em Gaza aumentará para até 600 camiões por dia.