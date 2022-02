Rendam-se: deixem que o punk insaciável dos Baleia Baleia Baleia vos abrace

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Manuel Molarinho não se cansa de lançar perguntas. Perguntas a ele próprio, à comunidade, ao planeta, perguntas que o levam à revolta e também ao conforto e que nunca se esgotam nessa incessante vontade de perceber o nosso papel no mundo, as nossas limitações, o nada que está para lá do visível. Suicídio Comercial é, nesse sentido, um grande compêndio de perguntas, que às vezes nos levam ao desespero, à asfixia, mas que deixam entreabertas as frinchas da esperança para nos consolarmos num grande abraço coletivo e catártico.

“[O álbum] é uma conversa connosco sobre o que nos faz mexer e inquietar e, por outro lado, é o aceitar daquilo que somos e o reconhecimento de que não somos capazes de tudo. Somos pequeninos e muito sensíveis, é normal que soframos com as coisas e que não tenhamos respostas para tudo”, diz o vocalista e baixista dos Baleia Baleia Baleia, formação que partilha com o baterista, técnico de som e produtor Ricardo Cabral e que lançou neste mês de fevereiro o segundo álbum.

Quem os conhecia do seu disco de estreia homónimo, apresentado em 2018, certamente já saberia que da pena, dos pedais e das baquetas deste duo poderia esperar punk cru e letras trabalhadas com a dose certa de ironia (à maneira de JP Simões, Rui Reininho ou Ana Deus, por exemplo) que, ao invés de nos espetarem com o óbvio, qual bolo atirado à cara, nos provoca o riso nervoso e o desconforto necessários para que a reflexão não morra à nascença, logo na primeira estrofe.

[o vídeo de “Egossistema”:]

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“Não me identifico com o ponto de alguns artistas que eu adoro, como por exemplo Jello Biafra ou mesmo os Fugazi, em certas coisas. São grandes referências para mim, mas eu não consigo falar com essa autoridade. Erro muito mais vezes do que eles e sinto-me muito mais contraditório. Por outro lado, acho que não funciona o confronto sociopolítico a partir do dedo acusatório. Sinto que já funcionou, mas acho que agora não é eficaz”, reflete Manuel Molarinho, explicando que nos Baleia Baleia Baleia a autocrítica é uma constante, bem como a preocupação em dar uma “capa leve” aos assuntos que retratam.

Voltemos então aqui à ironia, esse recurso linguístico que Manuel e Ricardo usam para gozar consigo mesmos e para abordar temas como a solidão, o egocentrismo, a gentrificação ou a síndrome do impostor de uma forma que não coloque trincheiras entre as pessoas, antes que as aproxime e as inclua. Se a letra entra logo a matar, diz Molarinho, então é mais difícil desconstruir estes temas. “Gosto muito daquela ideia dos livros muito densos, mas que têm uma capa apelativa que te mentem um bocadinho”, ilustra, ressalvando, contudo, que não querem aligeirar conteúdos nem estupidificar as pessoas, apenas tornar as coisas mais convidativas.

Por isso é que “Babes do Zodíaco”, faixa de abertura do disco, nos coloca no centro de um encontro, onde o interlocutor puxa do seu signo em Leão com lua em Sagitário para soltar a verborreia, enquanto olha para um rosto que lhe parece igualmente indiferente, mas que o empurra nessa demanda constante por carinho. Assim que somos enquadrados nesta cena, fica claro que o tema não é sobre horóscopos, mas sim sobre a solidão, esse estado de espírito duro e retorcido que muitas vezes nos dilui da nossa identidade.