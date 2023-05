Antes de passar a porta do Aquário Vasco da Gama para escrever este artigo a propósito do 125.º aniversário do aquário-museu, sobre o rei dom Carlos I, fundador da coleção exposta, sabia apenas do seu azar às carruagens. No entanto, mal entrei, descobri que o último dos nossos reis era um leitor ávido do Júlio Verne, trocava correspondência com o Príncipe Alberto do Mónaco (o primeiro, claro), tirou a primeira fotografia microscópica em Portugal com um microscópio binocular que ele próprio construíra e, acima de tudo, era obcecado pela vida submarina. Se isso seria motivo suficiente para fazer de Carlos um bom governante e para tornar politicamente imerecido o balázio com que foi desta para melhor, deixo para cronistas mais capazes. Mas que gostava muito de peixes e corais, nem o mais acérrimo republicano teria a ousadia de desmentir.

Também me parece evidente que ter um passatempo quando se é monarca é bem mais gratificante do que quando se é um plebeu comum. Não querendo comparar, uma vez, quando andava no secundário, quis fazer a caderneta do Mundial sem gastar a mesada e tive de passar os intervalos a trocar cromos à razão de dois por um com os putos da primária. Se fosse monarca, bastava comunicar este ligeiro interesse aos meus súbditos para na semana seguinte ter umas quarenta cadernetas completas. Talvez por saber que isso tiraria a graça ao colecionismo Panini, o rei dom Carlos optou por uma coleção virtualmente infinita — no caso, as espécies raras de animais subaquáticos — que ia sendo expandida por diplomatas estrangeiros e pescadores portugueses, ansiosos por agradar ao seu senhor.

O meu único comentário à ação política do rei nesta crónica será o seguinte: em 1902, o rei Eduardo VII de Inglaterra fez uma visita de Estado a Portugal. Nessa viagem, ofereceu a dom Carlos I duas aves empalhadas, que se encontram em exposição no museu do aquário. O rei dom Carlos ofereceu ao homólogo inglês o maior parque da capital. Não me parece uma troca lá muito justa, pese embora a inegável beleza das aves expostas.

