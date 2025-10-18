Soares e Zenha. A luta entre irmãos que mudou para sempre a esquerda

18 de Outubro de 1980. Mário Soares vê-se ao espelho enquanto faz a barba. Está furioso com Eanes. Decide ali mesmo que não pode continuar a apoiar “aquele cabrão”, há de contar em 2011 ao jornalista e biógrafo Joaquim Vieira. A menos de dois meses das eleições presidenciais, António Ramalho Eanes, preocupado com a recandidatura, acaba de anunciar a um jornal que se sente “mais próximo do modelo de sociedade da AD” do primeiro-ministro Francisco Sá Carneiro. É a gota de água para Soares. Vai romper com o general.

Contacta António Campos, seu braço direito e o homem que controla o partido, e pede-lhe que vá ter a sua casa. Comunica-lhe que é pessoalmente incapaz de aceitar que o PS, que já tinha manifestado o apoio a Eanes, continue refém do general. Como tal, vai autossuspender-se do cargo de secretário-geral. Campos nem quer acreditar. Ainda o tenta demover, mas o líder socialista está decidido. Vai dizer aos camaradas de partido que está contra a candidatura de Eanes, surpreendendo tudo e todos, recorda o mesmo António Campos, quatro décadas depois.

“Um dia, estava em São João do Estoril, [Soares] telefona-me logo de manhã e diz-me: ‘Vem aqui, preciso urgentemente falar contigo’. Havia a Comissão Política Nacional à noite. Eu chego lá, ele ainda estava a fazer a barba. ‘Epá, resolvi opor-me à candidatura de apoio ao Eanes’. Eu disse: ‘Tu és maluco. Temos logo a Comissão Nacional convocada. Agora como é que resolvemos isto?’ ‘Já te digo: demito-me de secretário-geral e acabou. Ele vai montar um partido contra nós e eu não quero ficar nessa ficha’. E de facto fez isso, suspendeu a coisa. Foi uma barraca monumental na Comissão Nacional. Aquilo partiu-se tudo’.”

[Apesar da euforia em torno de Freitas, Soares recupera. O debate com Zenha será decisivo. Quando acabar, nunca mais serão amigos. A “Eleição Mais Louca de Sempre” é o novo Podcast Plus do Observador sobre as Presidenciais de 1986. Uma série narrada pelo ator Gonçalo Waddington, com banda sonora original de Samuel Úria. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E pode ouvir o primeiro episódio aqui e o segundo aqui]

Soares nunca perdoou a Eanes o facto de o ter afastado do Governo em 1978. Aliás, soube logo aí que o então Presidente da República haveria de criar um partido para tentar derrotar de vez o PS. Até tinha pensado em avançar contra o general e tomar Belém. Só que quase ninguém no partido o apoiou. Preferiram todos juntar-se a Eanes. O facto de o general ter tido o topete de se dizer mais próximo do modelo de sociedade da AD foi a gota de água para o socialista.

Previsivelmente, a autossuspensão de Soares deixou o PS em estado de guerra civil. Francisco Salgado Zenha era um dos mais furiosos. Não conseguia aceitar que, depois de décadas de cumplicidade, Soares tivesse tido o descaramento de tomar uma decisão daquela magnitude sem o informar.

Quando se encontram depois da Comissão Nacional do PS, em casa do líder do partido, Zenha grita com Soares. Diz-lhe que o que acaba de fazer é inaceitável, uma traição. Está farto de caprichos. Tinha aceitado tudo. Ser a sombra do líder, o homem que verdadeiramente pensa e que ajuda o partido a refletir para que Soares brilhe e recolha os louros, para que mande e desmande sem prestar contas a ninguém.

Soares desculpa-se. Responde que tomou a decisão enquanto fazia a barba e que não tinha tido tempo de informar Zenha. Mas mantém o que pensa sobre o Presidente Ramalho Eanes: “Eticamente” não pode aceitar apoiar aquele “gajo”. Zenha tenta convencê-lo. Apela ao bom senso, lembra-lhe a vontade da maioria do partido. Mas não vale a pena, a decisão está tomada. Depois desse dia, Salgado Zenha nunca mais voltará a entrar naquela casa.