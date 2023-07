“In my own language I am independente”. A frase é retirada da exposição antológica de Carla Filipe, que atualmente ocupa a ala direita do Museu de Serralves, mas poderia ter sido proferida por Susana Santos Silva, que no passado dia 8 de julho se apresentou no auditório desta casa. O mesmo espaço, diferentes disciplinas, cruzamentos improváveis. Numa tarde em que o sol veio depois da chuva, instalou-se a intempérie perfeita para partirmos à descoberta dos mistérios da vida através da arte.

A arte, bem como a meditação, ajudam-nos a tocar o transcendente com a ponta dos dedos. Susana Santos Silva, um dos nomes mais entusiasmantes e desafiantes da música de improvisação internacional, pratica as duas, com a tensão própria de alguém que prefere continuar a procurar do que a acomodar-se a um lugar. De alguém que, no fundo, se vai encontrando enquanto (se) procura.

Classificá-la apenas como trompetista é redutor, embora tenha sido esse o ponto de partida para o seu percurso artístico. O avô tocava na Banda Marcial da Foz do Douro, fundada pelo trisavô, e ensinou todos os netos a tocar. “Ele também tocava trompete. Não sei se foi por causa disso que comecei a tocar esse instrumento, mas a verdade é que nunca mais o deixei”, conta Susana, numa clareira do parque que abrigou a nossa conversa, aveludada pelo cantar dos passarinhos e o rugido dos aviões.

