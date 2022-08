Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Sentia que, às vezes, as pessoas ficavam desapontadas porque iam à espera da Ilsa de “Casablanca” e levavam com a Ingrid de Estocolmo. O que é curioso, porque, se teria certamente sobre Ilsa Lund a vantagem da realidade, a Ingrid de Estocolmo não lhe deveria ficar atrás em fascínio. É o sortilégio do cinema: apaga o que existiu, eterniza o que foi – e essa é a memória que fica quando parte um ator. Mas Ingrid Bergman, que morreu há 40 anos no dia do seu 67º aniversário, depois de oito anos de vida em comum com um cancro, tem de ser lembrada enquanto personagem total, mesmo a que esteve sempre para lá do ecrã, tal como Paris ficava fora de campo em “Casablanca” e, por isso mesmo, podia ser imortal.

Órfã desde os 12 anos, foi criada por um tio mais velho que não teve como não lhe fazer as vontades e deixá-la estudar representação. Quis sempre ser atriz e, rapidamente, percebeu que era no cinema especificamente que deveria sê-lo, deixando o teatro e a televisão para segundos planos. Na vida real, sentia-se desproporcionalmente grande e desajeitada; no set, era perfeita e natural. Com a vantagem de ser talvez o único trabalho do mundo que lhe permitia não pensar nos seus problemas, uma vez que a tarefa que lhe competia consistia, precisamente, em preocupar-se com os problemas de outra pessoa.

Estreou-se no cinema sueco aos 17 anos e, aos 23, já o histórico David O Selznick a tinha descoberto e levado para Hollywood, para um remake americano de “Intermezzo” (diz-se que graças à dica de um moço de elevador, filho de imigrantes suecos). Depois, a memória, que é uma coisa realmente estranha, dirá que teve em “Casablanca” o ápice da sua carreira e no casamento com Roberto Rosselini o da vida pessoal. O que é curioso, porque, na realidade, fez “Casablanca” aos 27 anos e, depois, é que fez os filmes que lhe valeram os prémios todos. Quanto a Rosselini, foi apenas o segundo e o mais breve dos seus três casamentos. Mas já lá vamos.

