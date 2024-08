Tortura, violência sexual e condições degradantes. "A máquina repressiva" usada por Maduro para prender opositores

“Houve presos que chegaram a pagar 200 mil dólares [cerca de 183 mil euros] em troca de uma cela um pouco melhor. As suas famílias endividaram-se, os seus filhos e netos“, denunciou Lorent Saleh, referindo que depois existem os que são detidos pela prática de alegados crimes económicos. “O SEBIN sabe que um fulano tem dinheiro. Montam algo a simular um facto punível, igual aos presos políticos. Sequestram-no. Detêm-no. Torturam-no. A família de fulano não tem onde denunciar, claro, porque é a própria polícia que o tem sequestrado. E depois dizem-lhe ‘venha, pague tanto’. E o fulano paga.”

Apesar de ser uma prisão temida, a sede do SEBIN não está localizada no antigo centro comercial. Está em cinco pisos subterrâneos — a que dão o nome de La Tumba — de um edifício bem no centro de Caracas, chamado Plaza Venezuela. Quando o prédio foi construído, em 2005, seria inicialmente para acolher escritórios para o metro da capital venezuelana, mas cedo passou a ser a sede deste ramo dos serviços secretos, contando igualmente com celas, conhecidas por não terem luz natural, nem ventilação.

Quem também esteve na tumba, antes de ir para o helicoide, foi Lorent Saleh. As diferenças não podiam ser maiores: o dissidente classifica os cinco pisos subterrâneos como um “laboratório para aplicação de um tipo muito particular de tortura”. “A instituição é a mesma, os métodos são diferentes. A tumba é tecnologia, é tortura psicológica. Tudo brilha. Tudo é limpo e branco. O silêncio é absoluto; a solidão é completa. Parece um manicómio futurista. O helicoide é mau odor, baratas, ratos. A tumba é espelhos, câmaras e paredes brancas.”

“La tumba, siete celdas de tortura en el corazón de Caracas”, creación de Miguel Rodríguez Torres. Rodríguez Torres NO FUE UN PRESO POLÍTICO, no es ni dejará de ser llamado como lo que es, un violador de DDHH. pic.twitter.com/hvoRtMwuPI — Majo Chacón (@Soymajochacon) January 21, 2023

Tamara Sujú Roa, uma advogada defensora dos direitos humanos, visitou a prisão e destaca o silêncio — “apenas se ouve o metro a passar acima da cabeça” — e o isolamento: os detidos “não têm noção se realmente é dia ou noite”. Cada piso, prossegue a advogada citada pelo ABC, tem “sete celas de dois por três metros” alinhadas de “forma contínua, uma atrás da outras, pelo que os detidos não se podem ver”. “Paredes brancas, grades cinzentas com uma abertura onde metem a comida. Cama de cimento branco, mesa de cimento branco. Os detidos passam as 24 horas vigiados por câmaras e microfones. Só esticam as pernas quando toca uma campainha interna para irem à casa de banho.”

Asfixia, crucificação e violações: as torturas do SEBIN

As condições “indignas” onde estão os prisioneiros, muitos deles políticos, estão longe de ser as únicas críticas apontadas pela ONU, outras organizações internacionais e relatadas pelos sobreviventes. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, pertencente à Organização dos Estados Americanos, emitiu uma resolução, no final de 2022, em que denuncia as “práticas de tortura e outros tratamentos cruéis contra civis e militares sem liberdade” que as autoridades venezuelanas levam a cabo.

A lista é vasta e bastante cruel. A tortura física consiste, segundo a comissão, na “crucificação, asfixia com químicos, espancamentos e choques elétricos nos genitais”. Já as táticas de tortura psicológica passam por “ameaças de morte ou ameaças de violência, ameaça de violência sexual ou de violação da vítima e dos seus familiares, privação sensorial, luz constante, frio extremo, nudez forçada mesmo em divisões com temperaturas extremamente frias”.