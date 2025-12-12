"Um Inimigo do Povo" encostado à parede: Marco Martins leva a Rua do Benformoso para o centro do palco

Shohel deixou o Bangladesh em 2008. Foi para Londres tirar um mestrado em engenharia de redes da Queen Mary University e só a morte da mãe o fez regressar ao país natal. Em 2024, decidiu vir com a mulher para Portugal. “Uma pessoa que reconhecíamos de Portugal era o António Guterres, das Nações Unidas. A minha mulher disse-me que ele é um homem muito bom”, diz a este jornal. “Comecei por viver em Campo de Ourique. Na altura achei as pessoas muito simpáticas”, continua, tecendo comparações com o ambiente londrino. “Mas as coisas estão a mudar. Talvez este país esteja a ficar como os outros…”. Questionado sobre a possibilidade de partir, hesita. “Para ser honesto, não quero. Mas às vezes penso sobre isso.”

Já seria noite no Bangladesh (seis horas à frente da hora em Lisboa) quando Sabera Parvin se senta para conversar. Fala-nos com o hijab posto e um sorriso rasgado, um semblante bem distinto do que assumirá passado uns minutos, quando tomar o palco para o ensaio onde também é intérprete. Elogia-nos os sapatos (“São de pele, não são?”, pergunta) e diz que o calçado conta tudo sobre alguém. Olhamos para o chão. Calça umas sapatilhas de tecido com o logo da Marvel. Perguntamos-lhe se é uma espécie de super-heroína. Parvin solta uma gargalhada e diz: “mais ou menos”.

Médica bengali, tem 42 anos, e chegou a Portugal há três, depois de mais de uma década a trabalhar em hospitais e clínicas em Omã. Durante a pandemia de Covid-19 trabalhou em unidades de cuidados intensivos (“os ventiladores eram sobretudo para os árabes, e não para os imigrantes”, nota). Quis abrandar o ritmo, viver a vida, reerguer-se depois de um aborto inesperado. Já tinha estado na Dinamarca e tinha uma “boa vibe” da Europa. “Achei que o clima era bom, as pessoas simpáticas. Na Dinamarca se sorrimos ou dizemos bom dia não nos dizem nada. Aqui, mesmo que não nos entendam, os portugueses sorriem. Portugal é um país que pode não ter muitos recursos, mas tem uma energia muito boa.”