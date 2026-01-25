Uma Tiara Bragança, novos retratos oficiais e um cortejo pelas ruas. Carl Gustaf e Silvia da Suécia festejam 50 anos de casados

Uma história de amor que começou com desporto e um par de binóculos

O conto de fadas de Carl Gustaf e Silvia da Suécia começou, tal como o de vários casais da realeza, num cenário olímpico. Na edição de 1972 dos Jogos Olímpicos em Munique, Silvia Renate Sommerlath, alemã com raízes brasileiras, trabalhou como anfitriã oficial e intérprete em cinco línguas (inglês, francês, alemão, português e espanhol), recebendo e acompanhando os convidados. Foi nesse contexto que conheceu Carl Gustaf, dando início a um romance que mudaria para sempre a sua vida. Em entrevista à revista espanhola Hola!, a Rainha contou que o então príncipe a havia chamado à atenção ao observá-la através de um par de binóculos, mesmo estando a apenas um metro de distância. Quando confrontado, Carl Gustaf alegou estar a olhar para outra coisa. “Quando nos conhecemos, atrevi-me a convidá-la para jantar, algo totalmente invulgar, pois eu era o herdeiro do trono e devia seguir o protocolo, mas não me importei, porque queria conhecer melhor a mulher que hoje é rainha”, revelou o Rei.

Carl Gustaf tinha 26 anos quando conheceu Silvia, três anos mais velha. Ao “clique” instantâneo entre os dois, seguiu-se um namoro de quatro anos, vivido longe dos olhares do público e até mesmo dos mais próximos. Segundo o New York Times, numa das suas primeiras visitas a Estocolmo para encontrar Carl Gustaf, Silvia chegou a usar uma peruca loira para despistar os curiosos. No início de 1973, ano em que Carl se tornou oficialmente rei após a morte do avô, Gustaf Adolf, um jornalista sueco fotografou o casal no mesmo carro. Para a maioria das pessoas, Silvia ainda era uma desconhecida, e a imprensa especulava sobre a identidade da mulher que conquistara o príncipe herdeiro.

Quando desejavam escapar aos jornalistas suecos, Carl Gustaf e Silvia passavam algum tempo a esquiar na Suíça e a apanhar sol no Mediterrâneo francês e italiano, embora tenham sido apanhados várias vezes. Foram também fotografados em discotecas em Munique e numa propriedade que pertenceu a Otto von Bismarck, na Alemanha. Em janeiro de 1974, começaram a surgir notícias de que o casal poderia casar ainda nesse ano. Meses mais tarde, Silvia mudou-se para um apartamento em Estocolmo, propriedade da princesa Christina, irmã do Rei, gesto que deu um novo fôlego aos rumores já existentes. Ainda assim, o anúncio oficial teria de esperar mais algum tempo.

O anúncio de noivado e a pré-boda ao som de “Dancing Queen” dos Abba

O noivado foi anunciado em março de 1976 numa conferência no Palácio Real, com o casamento a realizar-se apenas três meses depois. Os planos não surpreenderam a maioria dos suecos, que aceitavam a decisão do seu monarca em casar-se com uma plebeia. Quando questionado sobre o que o atraiu na sua futura mulher, Carl Gustaf respondeu que os jornalistas podiam ver por eles próprios. Para além disso, reconheceu que Silvia já tinha uma carreira consolidada, mas duvidou que a noiva conseguisse manter um emprego normal enquanto Rainha, como tinha feito nos anos anteriores.

▲ Carl Gustaf e Silvia da Suécia no anúncio do noivado Getty Images

Ao longo da conferência, Silvia referiu que queria viver dentro da normalidade, dada a sua posição, mas que o seu novo país a interessava muito, admitindo ser uma pessoa muito curiosa. A imprensa também perguntou ao casal sobre os planos de ter filhos e Carl Gustaf pediu autorização para casar primeiro. O monarca ofereceu à sua noiva um anel com um diamante de dois quilates, que pertencia à sua mãe, Sibylla, que tinha morrido quatro anos antes.

Na noite que antecedeu a cerimónia, a The Swedish Opera House recebeu um espetáculo de celebração conhecido como Royal Variety Performance. Nessa noite, os Abba, no pico da fama, subiram ao palco vestidos com trajes oitocentistas, tal como os membros da orquestra e do coro, e cantaram ao vivo, pela primeira vez, a canção “Dancing Queen”, em homenagem à futura Rainha. Apesar de não ter sido escrita para Silvia, que já tinha conquistado a admiração dos suecos por essa altura, a música ficou, até aos dias de hoje, associada à monarca.

O concerto marcou a primeira vez que Silvia utilizou publicamente uma tiara (a tiara de diamantes Connaught), uma das preferidas da mãe de Carl Gustaf. Após a atuação, a transmissão mostrou o casal real, no seu camarote, acompanhado pelos pais da noiva. O tema “Dancing Queen” voltou a ser recuperado para uma homenagem a Silvia em 1993, a propósito do seu 50º aniversário, já depois da separação do grupo musical. Anni-Frid Lyngstad, um dos membros, voltou para entoar a canção, primeiro a solo, depois acompanhada por um coro.