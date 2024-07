Cinco histórias de amor da realeza que passaram pelos Jogos Olímpicos

Em maio de 1973 foi anunciado o noivado e casaram em novembro do mesmo ano. Tiveram dois filhos, Peter e Zara, em 1977 e 1981, respetivamente. Em 1985 o capitão teve uma filha fora do casamento com uma professora de arte neozelandesa. A situação foi confirmada por via de teste de ADN num processo de paternidade em 1991. O divórcio aconteceu em abril de 1992, apesar de estarem separados desde 1989 e até em relacionamentos com outras pessoas. Nesse mesmo ano, a princesa Ana casou com o vice-almirante Tim Laurence. Como na igreja inglesa não podia voltar a casar enquanto o ex-marido estivesse vivo, o casal foi casar à Escócia em dezembro de 1992. Phillips teve relacionamentos com duas cavaleiras olímpicas e chegou a casar com uma delas. A herança hípica passou dos pais para a filha. Zara Phillips também é cavaleira e concorreu nos Jogos Olímpicos de 2012, juntando-se à equipa britânica que ganhou a medalha de prata.

Infanta Cristina e Iñaki Urdangarin, Atlanta 1996

Os Jogos Olímpicos de Atlanta, que se realizaram entre 19 de julho e 4 de agosto de 1996, foram o cenário do início da história entre a infanta Cristina de Espanha e Iñaki Urdangarin. Ele era jogador da seleção espanhola de andebol e, nesse ano, conquistou a medalha de bronze. Conheceram-se numa festa organizada para celebrar a conquista da medalha de ouro pela equipa de pólo aquático e foram apresentados pelo guarda-redes dessa seleção, Jesus Rollán, que era amigo da infanta. Cristina terá sido logo atingida pela seta do cupido, mas Iñaki tinha uma namorada, Carmen Camí. Contudo começaram uma relação que ao fim de oito meses resultou no anúncio do noivado. Camí terá ficado a saber pela televisão que o seu namorado se ia casar com a filha mais nova dos reis de Espanha.

Ambos viviam em Barcelona e foi lá que casaram a 4 de outubro de 1997. A noiva entrou na Catedral de Barcelona pelo braço do rei e ao som do hino nacional, no interior estavam 1500 convidados, entre eles vários membros de outras casas reais, e a cerimónia também foi transmitida pela televisão. Saíram do casamento com os títulos de Duques de Palma, concedidos por Juan Carlos I. Felipe VI viria a retirá-los em 2015, na sequência do caso Nóos, depois da própria infanta lhe ter escrito uma carta na qual renunciava ao título.

Em 2018 Iñaki foi condenado a cinco anos e dez meses de prisão pelos crimes de prevaricação, peculato, tráfico de influência, fraude à administração e crimes fiscais. Em janeiro de 2021 foi-lhe concedida liberdade parcial. Um ano depois foi fotografado de mãos dadas com uma mulher que não era Cristina e no final do mesmo mês foi anunciado o divórcio entre o casal, que tem quatro filhos. Iñaki Urdangarin participou nos Jogos Olímpicos de 1992, 1996 e 2000 na equipa de andebol e neste último ano foi capitão de equipa. Viria depois a pertencer ao Comité Olímpico Espanhol.