Xplorar o futuro com o novo XPENG G6

Em poucas palavras, o novo XPENG G6 é o SUV Coupé que redefine a mobilidade elétrica inteligente. Mas mais do que isso, é o carro com o qual vai andar a sonhar nas próximas semanas. Sabe como é que temos a certeza disso?

Em 2024, a XPENG tornou-se mesmo a marca mais vendida de veículos elétricos premium na Europa (com preço superior a 40.000 euros) e no primeiro trimestre de 2025 foi a principal marca chinesa emergente de veículos elétricos na China (em volume de entrega).

A esta altura, talvez esteja a perguntar-se: “mas como é que uma marca de automóveis elétricos se torna líder de vendas de VEs premium em menos de uma década?”

A resposta está nos detalhes. É o detalhe de ter um interior espaçoso, mas luxuoso. É o “detalhe” de estacionar sozinho autonomamente e é o detalhe de ter sido criado para oferecer uma experiência integrada de mobilidade, desde a sua segurança ao sistema de som Premium Xopera com 18 altifalantes e 960 Watts.

Por detrás do design de linhas elegantes, esconde-se um motor elétrico com 476 cavalos e tração integral, que carrega dos 10% aos 80% em apenas 20 minutos, graças a uma potência ultra-rápida de até 280 kW. No dia a dia, oferece até 773 km de autonomia — suficiente para convencer até os citadinos mais céticos.

Distribuída em Portugal pela Salvador Caetano Auto, a XPENG alia inovação e tecnologia de ponta, mas o verdadeiro “click” está quando experimenta o novo G6.

Mobilidade inteligente pensada ao detalhe

O G6 desbloqueia completamente a ideia que tem dos carros elétricos:

Autonomia até 773 km em cidade

Carregamento ultrarrápido: de 10% a 80% em apenas 20 minutos

Sistema de condução autónoma de nível 2, com assistente de voz inteligente e estacionamento autónomo inteligente

(e aqui temos de fazer uma pausa – é que quando falamos de “estacionamento autónomo inteligente” estamos a falar de uma experiência que consiste em sair do carro e ficar a vê-lo a estacionar sozinho.)

5 estrelas nos testes de segurança Euro NCAP 2024

O XPENG G6 recebeu uma classificação de segurança de cinco estrelas no Euro NCAP 2024. Quer isto dizer que após uma avaliação rigorosa dos desempenhos de segurança, os 7 airbags e sistema de prevenção de choques frontais, laterais e traseiros e a sua tecnologia inovadora de fundição integrada e a sua estrutura de bateria anticolisão de três camadas asseguram o mais elevado nível de proteção.

Não se preocupe se não entendeu à primeira, os especialistas do Euro NCAP entenderam e deram 5 estrelas. Aliás, deram ao XPENG G6 e também aos modelos XPENG G9 e P7.