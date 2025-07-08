Xplorar o futuro com o novo XPENG G6

Em poucas palavras, o novo XPENG G6 é o SUV Coupé que redefine a mobilidade elétrica inteligente. Mas mais do que isso, é o carro com o qual vai andar a sonhar nas próximas semanas. Sabe como é que temos a certeza disso?
Em 2024, a XPENG tornou-se mesmo a marca mais vendida de veículos elétricos premium na Europa (com preço superior a 40.000 euros) e no primeiro trimestre de 2025 foi a principal marca chinesa emergente de veículos elétricos na China (em volume de entrega).
A esta altura, talvez esteja a perguntar-se: “mas como é que uma marca de automóveis elétricos se torna líder de vendas de VEs premium em menos de uma década?”
A resposta está nos detalhes. É o detalhe de ter um interior espaçoso, mas luxuoso. É o “detalhe” de estacionar sozinho autonomamente e é o detalhe de ter sido criado para oferecer uma experiência integrada de mobilidade, desde a sua segurança ao sistema de som Premium Xopera com 18 altifalantes e 960 Watts.
Por detrás do design de linhas elegantes, esconde-se um motor elétrico com 476 cavalos e tração integral, que carrega dos 10% aos 80% em apenas 20 minutos, graças a uma potência ultra-rápida de até 280 kW. No dia a dia, oferece até 773 km de autonomia — suficiente para convencer até os citadinos mais céticos.
Distribuída em Portugal pela Salvador Caetano Auto, a XPENG alia inovação e tecnologia de ponta, mas o verdadeiro “click” está quando experimenta o novo G6.
Mobilidade inteligente pensada ao detalhe
O G6 desbloqueia completamente a ideia que tem dos carros elétricos:
- Autonomia até 773 km em cidade
- Carregamento ultrarrápido: de 10% a 80% em apenas 20 minutos
- Sistema de condução autónoma de nível 2, com assistente de voz inteligente e estacionamento autónomo inteligente
(e aqui temos de fazer uma pausa – é que quando falamos de “estacionamento autónomo inteligente” estamos a falar de uma experiência que consiste em sair do carro e ficar a vê-lo a estacionar sozinho.)
5 estrelas nos testes de segurança Euro NCAP 2024
O XPENG G6 recebeu uma classificação de segurança de cinco estrelas no Euro NCAP 2024. Quer isto dizer que após uma avaliação rigorosa dos desempenhos de segurança, os 7 airbags e sistema de prevenção de choques frontais, laterais e traseiros e a sua tecnologia inovadora de fundição integrada e a sua estrutura de bateria anticolisão de três camadas asseguram o mais elevado nível de proteção.
Não se preocupe se não entendeu à primeira, os especialistas do Euro NCAP entenderam e deram 5 estrelas. Aliás, deram ao XPENG G6 e também aos modelos XPENG G9 e P7.
A app da XPENG que parece vinda do futuro
Esta inovação da XPENG permite que o seu G6 esteja sempre ao seu alcance — mesmo à distância. Através do smartphone, é possível bloquear ou desbloquear o carro, abrir a porta de carregamento, puxar a viatura para a frente ou para trás para facilitar o estacionamento, iniciar a climatização e até ativar o modo sentinela. Tudo de forma simples, intuitiva e (muito importante) incluída de série.
Menos paragens. Mais estrada
Permite carregar dos 10% aos 80% em apenas 20 minutos, garantindo que regressa à estrada com o menor tempo de paragem possível e continua a aproveitar o teto panorâmico, os bancos com ventilação e aquecimento, as duas estações de carregamento wireless e, claro, o painel de 14,9 polegadas sempre acompanhado da assistente de voz inteligente XPENG – um avatar em forma de robot simpático que vive no ecrã tátil e permite comandar quase tudo sem tirar as mãos do volante.
A parte boa é que se quiser tirar as mãos do volante também pode, uma vez que este XPENG tem equipado o Sistema de Condução Autónoma Avançado N2.
Não vamos continuar a elogiar. Mas não podemos terminar sem dizer que a XPENG tem uma campanha de renting que inclui manutenções por 299€/mês (IVA incluído).