Já os veículos eletrificados são os que têm um motor elétrico, mas também, em associação, um motor a combustão. A forma como estes motores são utilizados durante a circulação, e a possibilidade que existe (ou não) de carregar as baterias dos motores elétricos através de tomada, determinam as diferenças entre os vários veículos eletrificados existentes (ver pergunta seguinte).

Veículo Elétrico com Extensor de Autonomia – Os Electric Vehicle with Range Extender (E-VER, também designados BEVx) são semelhantes aos elétricos, mas incluem um pequeno motor a combustão, que serve de gerador para carregar as baterias do veículo em andamento.

Para melhor decidir é importante analisar todas as vantagens e desvantagens de cada tipo de veículo (ver pergunta anterior) à luz das características pessoais do utilizador e do objetivo a que se destina o veículo, procurando responder às seguintes perguntas:

Em princípio, a manutenção dos carros elétricos tende a ser mais barata, porque as manutenções são mais espaçadas e menos complexas. Isto porque os motores elétricos são mais simples e têm menos componentes que os motores a combustão. Como tal, não há lugar a substituição do óleo do motor, filtros (de óleo, ar e combustível), correias de distribuição ou velas, entre outros componentes.

Postos ultrarrápidos – Potência igual ou superior a 150 kW. Carregamento máximo até uma hora, mais adequado para zonas de grande rotatividade ou circulação, como as autoestradas, etc.

Estão disponíveis postos de carregamento públicos diferentes, procurando dar resposta a diversas necessidades relacionadas com a potência e velocidade de carregamento. De acordo com a MOBI.E – Rede de Mobilidade Elétrica, esta é a classificação dos postos de carregamento:

Atualmente, e ao contrário do que tem acontecido nos últimos anos, o incentivo à aquisição de veículos de emissões nulas não se encontra previsto no orçamento do Fundo Ambiental para 2024. Como tal, os únicos benefícios disponíveis são do âmbito fiscal (ver em baixo) e, também, municipal, já que alguns municípios conferem descontos ou gratuitidade no estacionamento (ver lista de municípios aqui ).

10 Como funcionam os créditos para este tipo de veículos?

Há cada vez mais pessoas interessadas em contribuir para a transição energética, optando por veículos elétricos com menos (ou nenhumas) emissões. Como tal, vão também surgindo créditos destinados a esse fim, para ajudar na concretização do objetivo da sustentabilidade. É o caso do Crédito Auto Elétricos do ActivoBank, criado com vista ao financiamento da aquisição de viaturas automóveis e motociclos – novos ou usados, ligeiros de passageiros ou de mercadorias – até 3,5T, que sejam 100% elétricos ou híbridos (desde que as emissões não ultrapassem os 50g/km) e motociclos sem emissões.

Os pedidos de Crédito Auto Elétricos já podem ser feitos na App ActivoBank e se estiver a pensar pedir um até ao fim do mês de agosto, poderá ainda receber 50€ de carregamentos Miio, para dar um boost inicial às suas viagens.

Com TAEG de 6,8% e TAN fixa ao longo de todo o empréstimo de 5,000%, o Crédito Auto Elétricos do ActivoBank permite flexibilidade de prazo de 24 a 96 meses, de acordo com o montante (de 3 mil a 15 mil euros até 84 meses, e de 15 mil a 50 mil euros até 96 meses). O financiamento deste Crédito tem um limite mínimo de contratação de 3 mil euros e máximo de 50 mil euros.

Se está a pensar render-se ao mood elétrico (ou trocar o veículo que já possui), visite o site ou a App do ActivoBank e faça hoje mesmo a simulação.

