Um vídeo com uma suposta notícia de “última hora” avançada pela TV Globo circula no Facebook, dando conta de que “morreu o jogador Neymar Júnior”. A publicação viralizou em poucas horas, com inúmeros utilizadores a partilhá-la, e o Observador confirmou ser falsa.

O vídeo mistura excerto de noticiários emitidos pela Globo para compor uma narrativa em que a pivot Renata Vasconcelos parece noticiar a morte do jogador de futebol brasileiro. Veem-se também imagens de um repórter da TV Globo que avança supostos detalhes sobre a morte noticiada.

Trata-se, no entanto, de uma manipulação de excertos aproveitados do dia em que morreu Pelé. Essa notícia tinha sido avançada, em dezembro de 2022, por Renata Vasconcellos que conduziu a emissão especial que se seguiu na TV Globo nessa altura. A montagem usa ainda excertos de uma reportagem emitida pelo mesmo canal de televisão noutro dia de luto para o futebol mundial, o da morte de Diego Maradona. Como é possível verificar nesta reportagem, as imagens de profissionais de saúde usadas no vídeo partilhado sobre Neymar eram de médicos que deram informações sobre a morte de Maradona a 25 de novembro de 2020.

Contactada pelo Observador, a TV Globo desmente a veracidade do vídeo que está a ser partilhado no Facebook: “O vídeo é falso.”

Conclusão

Neymar Júnior não morreu e essa notícia não foi dada pela TV Globo, como surge num vídeo manipulado que corre nas redes sociais. O próprio órgão de comunicação desmente a veracidade do vídeo.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

