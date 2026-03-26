Pedro Sánchez foi o primeiro líder europeu a criticar a ofensiva lançada pelos Estados Unidos da América e por Israel contra o Irão no final de fevereiro. Espanha, nos primeiros momentos de guerra no Médio Oriente, rejeitou a utilização por parte dos EUA das bases militares de Rota e Morón, no sul do país, para as operações relacionadas com os ataques no Médio Oriente.

A resposta de Trump a esta posição do primeiro-ministro espanhol também não foi positiva. “Espanha tem sido terrível. Vamos cortar todo o comércio com Espanha. Não queremos ter nada a ver com Espanha”, disse o Presidente dos EUA, numa conferência de imprensa na Casa Branca, ao lado do Chanceler alemão Friedrich Merz.

A relação comercial entre Washington e Madrid acabou por não sofrer represálias, mas Sánchez continuou a condenar a iniciativa levada a cabo por Trump e Benjamin Netanyahu no Irão, enquanto criticava, em simultâneo, o regime iraniano. “Repudiamos o regime do Irão, que reprime, que mata vilmente os seus cidadãos, em especial as mulheres, mas ao mesmo tempo também rejeitamos o conflito e pedimos uma solução diplomática e política”, assegurou o chefe do Governo espanhol.

E numa altura em que a relação entre estes dois líderes está aparentemente conturbada, surgem, nas redes sociais, imagens que alegadamente mostram mais um exemplo desta fratura diplomática entre Donald Trump e Pedro Sánchez. No vídeo partilhado, vemos o norte-americano e o espanhol na mesma reunião e, quando Sánchez tenta dirigir a palavra a Trump, o Presidente dos EUA “humilha-o” e “manda-o sentar”.

Nas descrições das várias republicações destas imagens, assume-se uma ligação entre a posição tomada por Sánchez relativamente ao conflito no Irão e ao comportamento de Trump perante o primeiro-ministro espanhol. Contudo, este momento não foi gravado numa cimeira internacional desde o dia 28 de fevereiro de 2026 — quando os EUA bombardearam o Irão pela primeira vez esta ofensiva —, mas sim em 28 de junho de 2019, numa reunião de líderes do G20 em Osaka, no Japão.

As imagens são verdadeiras e tudo indica que Trump tenha sinalizado Sánchez para se sentar, quando o espanhol tentava dizer-lhe algo. Porém, uma vez que se trata de um vídeo de 2019, não se pode afirmar que o episódio tenha por base a posição do primeiro-ministro de Espanha sobre a guerra no Irão.

Conclusão

Donald Trump parece ter mandado Pedro Sánchez “sentar-se” durante uma conferência de líderes, mas o epsódio, ao contrário do que indicam várias publicações nas redes sociais, não pode estar ligado à posição do primeiro-ministro espanhol sobre a guerra no Irão, uma vez que as imagens remetem para uma reunião dos G20 em Osaka, no Japão, em 2019.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: As alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.