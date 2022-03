A denúncia foi publicada no Facebook. Apesar de não ser possível perceber em que zona do país foi captada a imagem, o letreiro verde do Centro de Emprego não permite dúvidas, trata-se mesmo de uma das 82 dependências do Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP) em Portugal. À porta, no exterior, está mesmo uma mesa branca, com duas pessoas a aguardar vez, mas será que isso significa que o atendimento está a ser feito na rua?

“Mesa instalada no pátio da entrada da porta principal e o funcionário que atende é um segurança!! Recebe a documentação fora da porta, vai dentro e emite o recibo da entrega!!”, descreve a publicação partilhada naquela rede social no passado dia 18 de fevereiro e entretanto replicada mais de três dezenas de vezes. “Vimos a mesma situação em Maio de 2021 no Centro de Loulé. E o pior é que o segurança, de empresa privada, tem acesso ao sistema. Entretanto os Drs. funcionários estão em casa, ou na praia”, chegou mesmo a acrescentar um outro utilizador do Facebook.

Contactado pelo Observador, o IEFP garante que a situação descrita não corresponde à realidade e que “o atendimento nunca foi feito na rua”. “Nem em Viana do Castelo nem em qualquer um dos nossos serviços em qualquer ponto e rede dos nossos centros no país”, respondeu o gabinete de comunicação e relações externas daquela entidade, através de uma nota enviada por e-mail.

“Em consequência da pandemia Covid-19, e da sua evolução, houve necessidade de ajustar o espaço do atendimento público prestado no local, por ali também serem realizadas entrevistas”, explica o IEFP no curto texto enviado ao Observador. “Neste contexto, foi temporariamente colocada uma mesa de apoio ao vigilante, no exterior, seguindo um plano de contingência para salvaguarda do distanciamento físico desejável e o necessário condicionamento de acesso e triagem bem como encaminhamento aos técnicos para cada assunto específico.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Conclusão

É falso que o atendimento do Centro de Emprego de Viana do Castelo esteja a ser feito na rua. No exterior das instalações, garante o IEFP, é apenas feita a triagem de quem chega e a gestão dos acessos ao interior, para garantir que o distanciamento físico entre pessoas em altura de pandemia é respeitado.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

Nota: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook