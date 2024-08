“Super Homem nos Jogos Olímpicos de Paris 2024.” A legenda acompanha um vídeo curto, de poucos segundos, com mais de 219 mil gostos e que mostra os momentos finais de uma corrida de velocidade. A particularidade do vídeo — e o motivo para a referência à personagem com super-poderes da banda desenhada — é a forma como um dos atletas termina a prova que esteve renhida mesmo até ao final: com um salto no ar que o faz ultrapassar o adversário e cruzar a meta em primeiro lugar. As imagens são verdadeiras, o contexto não.

Apesar da fraca qualidade das imagens, há alguns dados que saltam à vista e que suscitam dúvidas sobre se aquele momento aconteceu, de facto, durante os Jogos Olímpicos que decorrem ainda em Paris.

A cor da pista — cor de tijolo —, o cenário envolvente à prova e os equipamentos que os dois atletas na disputa pela vitória usam são os principais elementos que prendem a atenção.

De facto, a pista das provas de atletismo dos jogos de Paris suscitou bastante interesse ainda durante a sua construção no Stade de France pelas suas características: uma pista ambientalmente mais sustentável e roxa (ou violeta, ou púrpura, mas definitivamente não cor de tijolo nem azul, como a pista dos Jogos do Rio2016). A escolha de cor pretende fazer lembrar as extensas plantações de lavanda da região de Provence, no sul de França, como as que a imagem seguinte mostra.

“O visual dos Jogos inclui três cores para todos os locais de competição: azul, verde e roxo. Optámos por esta pista roxa com tons diferentes: mais claro para a pista, mais escuro para as áreas de serviço e cinza para as curvas no final da curva, lembrando as pistas de cor cinza que existiam há 100 anos, nos Jogos Olímpicos Paris 1924”, explicava em abril o diretor desportivo responsável pelo atletismo em Paris24, Alain Blondel, citado num artigo publicado no site oficial dos Jogos Olímpicos.

Também o ambiente em volta da corrida é, no mínimo, estranho ao que seria de esperar de uma competição olímpica. Por trás dos dois atletas é possível ver um cartaz publicitário com referência aos Jogos Santa Casa (noutras versões mais longas do vídeo e com um plano mais aberto há também cartazes de marcas desportivas). Nos Jogos de Paris, os cartazes que acompanham a pista de atletismo são exclusivamente alusivos à própria competição, como mostram várias imagens das provas dos últimos dias no Stade de France. Aí, lê-se simplesmente: “Paris 2024.”

Também os equipamentos de corrida dos dois atletas são estranhos a uma competição olímpica: um deles com o equipamento do Sporting, o outro com o do Benfica. Mesmo o espectador mais distraído estará ciente de que, nuns Jogos Olímpicos, os atletas competem em representação dos respetivos países (ou, pela equipa de refugiados ou, ainda, como Atletas Individuais Neutros).

Conclusão: aquelas imagens não poderiam ter sido captadas durante os Jogos de Paris.

Mas, nesse caso, sendo as imagens verdadeiras, qual é o contexto do salto em frente para a vitória do atleta do Benfica?

Obter essa informação envolveu uma busca reversa de imagens e a pesquisa por notícias que envolvessem os termos “salto”, “linha da meta”, “atletismo”, “benfica” e “sporting”. É dessa forma que chegamos a um nome: João Vítor de Oliveira. E a uma corrida em particular: a final dos 100 metros barreiras dos Campeonatos de Portugal, em junho de 2022 e que se disputou no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria. A imagem que compõe o artigo da Federação Portuguesa de Atletismo é precisamente a do momento final dessa prova, com João Vítor Oliveira em pleno salto sobre a linha da meta e, ao seu lado, Abdel Larrinaga.

Mas a busca pela origem do vídeo também mostra que aquela esteve longe de ser a única vez que o atleta do benfica saltou para o final de uma prova dos 100 metros barreiras (aconteceu em competições pelo seu clube e também pela seleção nacional).

Além de todas as anteriores, há outra razão de peso que impossibilitava que as imagens tivessem sido captadas em Paris: João Vítor de Oliveira não faz parte da missão portuguesa para esta edição dos Jogos Olímpicos. Portugal não está, sequer, representado na prova dos 100 metros barreiras.

Conclusão

As imagens são reais, mas o salto para a vitória não aconteceu nos Jogos de Paris. O atleta do Benfica João Vítor de Oliveira competia nos Campeonatos de Portugal de atletismo e aquele vídeo em concreto é de junho de 2022.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

PARCIALMENTE FALSO: as alegações dos conteúdos são uma mistura de factos precisos e imprecisos ou a principal alegação é enganadora ou está incompleta.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.