A sugestão de que uma “bandeira de guerra” foi hasteada no Palácio da Alvorada, a residência oficial do Presidente do Brasil, em Brasília, está a circular nas redes sociais. As publicações em causa mostram imagens de uma bandeira num estandarte, mas trata-se mesmo de uma bandeira preta, normalmente usada por territórios soberanos e hasteada por forças militares?

A resposta é clara e está no próprio vídeo. A bandeira hasteada no Palácio da Alvorada é uma uma bandeira verde-escura e com um símbolo no meio: a bandeira-insígnia da Presidência do Brasil. Não se trata de uma bandeira preta, nem sequer de uma bandeira de guerra e todas as referências usadas estão deturpadas.

A bandeira-insígnia tem o brasão da República e é, segundo o site oficial do governo brasileiro, “um dos quatro símbolos nacionais”. “O escudo tem cor azul-celeste e é apoiado sobre uma estrela de cinco pontas, com uma espada em riste. Ao seu redor, está uma coroa formada por um ramo de café frutificado e outro de fumo florido sobre um resplendor de ouro”, pode ler-se na mesma nota, onde é possível perceber que o brasão de armas do Brasil foi desenhado pelo engenheiro Artur Zauer, por encomenda do Presidente Manuel Deodoro da Fonseca, e que a bandeira foi instituída pelo decreto número 4 de 19 de novembro de 1889, tendo sofrido “algumas alterações” desde então.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Em declarações à AFP, fonte do Exército confirmou à AFP que “a bandeira hasteada é a bandeira-insígnia da Presidência na cor verde”. “A bandeira traz o Brasão da República e é hasteada corriqueiramente para indicar a presença do Presidente da República no Palácio da Alvorada.”

O hastear da bandeira em causa naquele local significa exatamente a presença do Presidente do Brasil no Palácio da Alvorada, a residência oficial. Neste caso, houve gravações do momento nos dias 19 e 20 de dezembro, numa altura em que o ainda Presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michelle Bolsonaro estiveram no local a rezar com vários apoiantes.

Conclusão

Não é verdade que tenha sido hasteada uma bandeira de guerra em pleno Palácio da Alvorada, a residência oficial do Presidente da República no Brasil. As imagens dos vídeos, bem como os esclarecimentos do Exército, comprovam que se trata da bandeira-insígnia, hasteada sempre que o chefe de Estado se encontra no local. É uma bandeira verde com o brasão do Brasil e não uma “bandeira de guerra” e preta, como é sugerido nas redes sociais.

Segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.