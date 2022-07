O futuro de Cristiano Ronaldo parece, por estes dias, bastante incerto e as dúvidas têm alimentado a esperança daqueles adeptos do clube gostariam de ver o internacional português regressar ao clube que formou o avançado do Manchester United: “Será desta um regresso ao Sporting?” É a questão que ecoa entre os amantes leoninos e que levou a várias publicações nas redes sociais nos últimos dias.

Na imagem, uma fotografia de um Rolls Royce branco na garagem do estádio do Sporting, “na zona dos jogadores do Sporting”, e uma sugestão: “Ronaldo que jogar na Champions e o Sporting está na Liga dos Campeões.” A questão da liga milionária foi apontada como um dos entraves à permanência de Cristiano Ronaldo em Manchester, mas será mesmo verdade que o jogador esteve, por estes dias, em Alvalade?

Não. E quem é que o garante? O próprio Cristiano Ronaldo. Numa publicação no Instagram da SportTV, onde foi publicada uma montagem de uma imagem do jogador antes de rumar a Inglaterra e uma fotografia de Ronaldo com o equipamento atual do clube de Alvalade, surge o tal carro de luxo. Por baixo, a descrição: “Sportinguistas com mais esperanças na contratação de Cristiano Ronaldo. Circula, nas redes sociais, uma foto que dizem ser do carro do português na garagem do Estádio José Alvalade.”

O desmentido surge pouco depois, apenas com uma palavra: “Fake (falso, em português).” O comentário, publicado pela conta oficial do jogador, veio pôr fim à polémica e, consequentemente, à esperança dos sportinguistas. Depois da ‘nega’, resta saber qual será o futuro de Cristiano Ronaldo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Conclusão

É falso que Cristiano Ronaldo tenha estado no Estádio de Alvalade, por estes dias, a negociar uma transferência para o Sporting. Depois de a imagem de um Rolls Royce na garagem de Alvalade ter começado a circular, juntamente com insinuações de que o jogador poderia estar a preparar um regresso a casa, foi o próprio internacional português a pôr fim à polémica e a confirmar que a informação era falsa.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.